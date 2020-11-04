Трамп заявил о большом мошенничестве на выборах в США
10:31 04.11.2020 (обновлено: 10:46 04.11.2020)
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп говорит о досрочных результатах президентских выборов 2020 года
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в стране имеет место большое мошенничество на выборах, он готов бороться с этим.
"Это большое мошенничество в нашей стране. Мы хотим, чтобы закон был использован должным образом. Так что мы обратимся в Верховный суд США. Мы хотим, чтобы все голосование закончилось. Мы не хотим, чтобы демократы нашли новые бюллетени в 4 утра и добавили их в список", - сказал он, выступая в Белом доме.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
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