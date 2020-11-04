Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1582987526.html
Трамп заявил, что выигрывает на выборах
Трамп заявил, что выигрывает на выборах
Дональд Трамп заявил, что готовится праздновать свою победу на выборах президента США. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T10:25
2020-11-04T12:25
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582987895_0:0:3198:1799_1400x0_80_0_0_5f4de8a5f7d142ae710c75ba18623787.jpg
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что готовится праздновать свою победу на выборах президента США.По словам действующего главы государства, он обходит кандидата от Демократической партии Джо Байдена в штатах, где и не ожидал выиграть: в частности, в Огайо, Техасе, Флориде, Джорджии, Северной Каролине.При этом он заявил о мошенничестве на выборах и отметил, что некоторые пытаются лишить американцев права на выражение своей воли."Мы хотим, чтобы закон был использован должным образом, поэтому обратимся в Верховный суд США. Мы хотим, чтобы все голосование закончилось. Мы не хотим, чтобы демократы нашли новые бюллетени в четыре утра и добавили их в список", — добавил он.Президент поблагодарил американских граждан за поддержку, а в завершение речи поднял кулак в знак победы.Третьего ноября в США состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов. Голосование официально завершилось в час ночи (09:00 мск).По информации телеканала Fox News, у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. В некоторых штатах результаты еще не подсчитали, поэтому с точностью говорить о лидерстве того или иного кандидата нельзя.Выборы проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победитель получает всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков — 538 (по числу членов конгресса). После подведения итогов всеобщего голосования выборщики должны собраться в своих штатах 14 декабря и проголосовать за кандидатов. Такая система укрепляет двухпартийную систему и предотвращает вторые туры: для победы достаточно набрать лишь 270 голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html
https://ria.ru/20201104/fotovybory-1582978172.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582987895_132:0:2863:2048_1400x0_80_0_0_644e30cd97d67dbe665e0b12595d868f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, в мире

Трамп заявил, что выигрывает на выборах

10:25 04.11.2020 (обновлено: 12:25 04.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп говорит о досрочных результатах президентских выборов 2020 года
Президент США Дональд Трамп говорит о досрочных результатах президентских выборов 2020 года - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что готовится праздновать свою победу на выборах президента США.
По словам действующего главы государства, он обходит кандидата от Демократической партии Джо Байдена в штатах, где и не ожидал выиграть: в частности, в Огайо, Техасе, Флориде, Джорджии, Северной Каролине.

"Результаты сегодня феноменальные. <...> Мы готовились выиграть эти выборы. И честно говоря, мы выиграли эти выборы. <...> Миллионы людей проголосовали за нас сегодня <...> Нам даже не нужны все эти штаты для победы", — сказал Трамп во время выступления в Белом доме.

При этом он заявил о мошенничестве на выборах и отметил, что некоторые пытаются лишить американцев права на выражение своей воли.
"Мы хотим, чтобы закон был использован должным образом, поэтому обратимся в Верховный суд США. Мы хотим, чтобы все голосование закончилось. Мы не хотим, чтобы демократы нашли новые бюллетени в четыре утра и добавили их в список", — добавил он.
Президент поблагодарил американских граждан за поддержку, а в завершение речи поднял кулак в знак победы.
Сторонник кандидата в президенты США Джо Байдена в Уилмингтоне в день выборов президента США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
08:44Выборы президента США — 2020
Трамп побеждает. Америка проиграла
Третьего ноября в США состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов. Голосование официально завершилось в час ночи (09:00 мск).
По информации телеканала Fox News, у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. В некоторых штатах результаты еще не подсчитали, поэтому с точностью говорить о лидерстве того или иного кандидата нельзя.
Выборы проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победитель получает всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков — 538 (по числу членов конгресса).
После подведения итогов всеобщего голосования выборщики должны собраться в своих штатах 14 декабря и проголосовать за кандидатов. Такая система укрепляет двухпартийную систему и предотвращает вторые туры: для победы достаточно набрать лишь 270 голосов.
Сторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
10:17Выборы президента США — 2020
Как проходят выборы в США
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Fox также спрогнозировали победу Байдена в Мичигане
00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
Лента новостейМолния