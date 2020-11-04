https://ria.ru/20201104/vybory-1582987526.html

Трамп заявил, что выигрывает на выборах

Трамп заявил, что выигрывает на выборах

Дональд Трамп заявил, что готовится праздновать свою победу на выборах президента США. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T10:25

2020-11-04T10:25

2020-11-04T12:25

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что готовится праздновать свою победу на выборах президента США.По словам действующего главы государства, он обходит кандидата от Демократической партии Джо Байдена в штатах, где и не ожидал выиграть: в частности, в Огайо, Техасе, Флориде, Джорджии, Северной Каролине.При этом он заявил о мошенничестве на выборах и отметил, что некоторые пытаются лишить американцев права на выражение своей воли."Мы хотим, чтобы закон был использован должным образом, поэтому обратимся в Верховный суд США. Мы хотим, чтобы все голосование закончилось. Мы не хотим, чтобы демократы нашли новые бюллетени в четыре утра и добавили их в список", — добавил он.Президент поблагодарил американских граждан за поддержку, а в завершение речи поднял кулак в знак победы.Третьего ноября в США состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов. Голосование официально завершилось в час ночи (09:00 мск).По информации телеканала Fox News, у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. В некоторых штатах результаты еще не подсчитали, поэтому с точностью говорить о лидерстве того или иного кандидата нельзя.Выборы проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победитель получает всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков — 538 (по числу членов конгресса). После подведения итогов всеобщего голосования выборщики должны собраться в своих штатах 14 декабря и проголосовать за кандидатов. Такая система укрепляет двухпартийную систему и предотвращает вторые туры: для победы достаточно набрать лишь 270 голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html

https://ria.ru/20201104/fotovybory-1582978172.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире