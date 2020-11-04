https://ria.ru/20201104/vybory-1582987176.html

Трамп выступил с заявлением по итогам выборов

Трамп выступил с заявлением по итогам выборов

Действующий президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по итогам выборов нового главы Белого дома в Вашингтоне. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T10:23

2020-11-04T10:23

2020-11-04T11:00

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582993559_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_ddb10dfdc28816ca234a39b533873ace.jpg

ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по итогам выборов нового главы Белого дома в Вашингтоне.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>

сша

2020

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

"Мы уже победили на этих выборах" - Дональд Трамп выступил с заявлением в Белом доме

Дональд Трамп выступил с речью в ночь выборов президента США. Действующий президент поблагодарил избирателей и членов своей команды и заявил, что уже выиграл в этих выборах.

2020-11-04T10:23

true

PT0M23S