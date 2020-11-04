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Трамп выступил с заявлением по итогам выборов
Трамп выступил с заявлением по итогам выборов
Действующий президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по итогам выборов нового главы Белого дома в Вашингтоне. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T10:23
2020-11-04T10:23
2020-11-04T11:00
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по итогам выборов нового главы Белого дома в Вашингтоне.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Мы уже победили на этих выборах" - Дональд Трамп выступил с заявлением в Белом доме
Дональд Трамп выступил с речью в ночь выборов президента США. Действующий президент поблагодарил избирателей и членов своей команды и заявил, что уже выиграл в этих выборах.
2020-11-04T10:23
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире