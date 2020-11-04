Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1582985551.html
Британские букмекеры спрогнозировали Трампу победу на выборах в США
Британские букмекеры спрогнозировали Трампу победу на выборах в США
Британские букмекеры прогнозируют победу на выборах в США действующему президенту Дональду Трампу, тогда как до начала подсчета голосов предсказывали победу... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T10:14
2020-11-04T10:14
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582983144_0:0:3038:1710_1400x0_80_0_0_51de442b0234e3118e44c7abfa3e54b8.jpg
ЛОНДОН, 4 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Британские букмекеры прогнозируют победу на выборах в США действующему президенту Дональду Трампу, тогда как до начала подсчета голосов предсказывали победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену.Коэффициент на победу Трампа у букмекерской фирмы William Hill составляет 1/2 (то есть на каждые поставленные 2 фунта стерлингов приходится всего 1 фунт стерлингов выигрыша), тогда как в ночь накануне выборов составлял 6/4.Ставки на Байдена сделаны с коэффициентом 13/8 против 8/15 накануне.Аналогичная картина наблюдается и у других букмекеров.У Bet365 коэффициент Трампа составляет 8/13, у Байдена – 13/10, у Betfair – 4/6 и 4/5 соответственно (этот коэффициент наиболее наглядно отражает остроту борьбы кандидатов).Средний коэффициент на то, что Трамп наберет больше необходимых 270 голосов выборщиков, составляет 20/21, что это сделает Байден – 6/4.Букмекеры также считают, что с наибольшей вероятностью победитель будет назван уже в среду (средний коэффициент 11/10).Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/vybory-1582979728.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582983144_210:0:2941:2048_1400x0_80_0_0_32d92b6d541e4608b046e5b689a9ba39.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Британские букмекеры спрогнозировали Трампу победу на выборах в США

10:14 04.11.2020
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне
Президент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Tom Brenner
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 4 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Британские букмекеры прогнозируют победу на выборах в США действующему президенту Дональду Трампу, тогда как до начала подсчета голосов предсказывали победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену.
Коэффициент на победу Трампа у букмекерской фирмы William Hill составляет 1/2 (то есть на каждые поставленные 2 фунта стерлингов приходится всего 1 фунт стерлингов выигрыша), тогда как в ночь накануне выборов составлял 6/4.
Ставки на Байдена сделаны с коэффициентом 13/8 против 8/15 накануне.
Аналогичная картина наблюдается и у других букмекеров.
У Bet365 коэффициент Трампа составляет 8/13, у Байдена – 13/10, у Betfair – 4/6 и 4/5 соответственно (этот коэффициент наиболее наглядно отражает остроту борьбы кандидатов).
Средний коэффициент на то, что Трамп наберет больше необходимых 270 голосов выборщиков, составляет 20/21, что это сделает Байден – 6/4.
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 09:27Выборы президента США — 2020
Байден обошел Трампа в ключевой Неваде
Букмекеры также считают, что с наибольшей вероятностью победитель будет назван уже в среду (средний коэффициент 11/10).
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Fox также спрогнозировали победу Байдена в Мичигане
00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
Лента новостейМолния