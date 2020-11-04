https://ria.ru/20201104/vybory-1582985551.html
Британские букмекеры спрогнозировали Трампу победу на выборах в США
Британские букмекеры спрогнозировали Трампу победу на выборах в США
Британские букмекеры прогнозируют победу на выборах в США действующему президенту Дональду Трампу, тогда как до начала подсчета голосов предсказывали победу... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T10:14
2020-11-04T10:14
2020-11-04T10:14
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ЛОНДОН, 4 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Британские букмекеры прогнозируют победу на выборах в США действующему президенту Дональду Трампу, тогда как до начала подсчета голосов предсказывали победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену.Коэффициент на победу Трампа у букмекерской фирмы William Hill составляет 1/2 (то есть на каждые поставленные 2 фунта стерлингов приходится всего 1 фунт стерлингов выигрыша), тогда как в ночь накануне выборов составлял 6/4.Ставки на Байдена сделаны с коэффициентом 13/8 против 8/15 накануне.Аналогичная картина наблюдается и у других букмекеров.У Bet365 коэффициент Трампа составляет 8/13, у Байдена – 13/10, у Betfair – 4/6 и 4/5 соответственно (этот коэффициент наиболее наглядно отражает остроту борьбы кандидатов).Средний коэффициент на то, что Трамп наберет больше необходимых 270 голосов выборщиков, составляет 20/21, что это сделает Байден – 6/4.Букмекеры также считают, что с наибольшей вероятностью победитель будет назван уже в среду (средний коэффициент 11/10).Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире
ЛОНДОН, 4 ноя – РИА Новости, Мария Табак.
Британские букмекеры прогнозируют победу на выборах в США
действующему президенту Дональду Трампу
, тогда как до начала подсчета голосов предсказывали победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену
.
Коэффициент на победу Трампа у букмекерской фирмы William Hill составляет 1/2 (то есть на каждые поставленные 2 фунта стерлингов приходится всего 1 фунт стерлингов выигрыша), тогда как в ночь накануне выборов составлял 6/4.
Ставки на Байдена сделаны с коэффициентом 13/8 против 8/15 накануне.
Аналогичная картина наблюдается и у других букмекеров.
У Bet365 коэффициент Трампа составляет 8/13, у Байдена – 13/10, у Betfair – 4/6 и 4/5 соответственно (этот коэффициент наиболее наглядно отражает остроту борьбы кандидатов).
Средний коэффициент на то, что Трамп наберет больше необходимых 270 голосов выборщиков, составляет 20/21, что это сделает Байден – 6/4.
Букмекеры также считают, что с наибольшей вероятностью победитель будет назван уже в среду (средний коэффициент 11/10).
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>