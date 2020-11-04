https://ria.ru/20201104/vybory-1582985551.html

Британские букмекеры спрогнозировали Трампу победу на выборах в США

Британские букмекеры спрогнозировали Трампу победу на выборах в США

Британские букмекеры прогнозируют победу на выборах в США действующему президенту Дональду Трампу, тогда как до начала подсчета голосов предсказывали победу... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T10:14

2020-11-04T10:14

2020-11-04T10:14

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ЛОНДОН, 4 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Британские букмекеры прогнозируют победу на выборах в США действующему президенту Дональду Трампу, тогда как до начала подсчета голосов предсказывали победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену.Коэффициент на победу Трампа у букмекерской фирмы William Hill составляет 1/2 (то есть на каждые поставленные 2 фунта стерлингов приходится всего 1 фунт стерлингов выигрыша), тогда как в ночь накануне выборов составлял 6/4.Ставки на Байдена сделаны с коэффициентом 13/8 против 8/15 накануне.Аналогичная картина наблюдается и у других букмекеров.У Bet365 коэффициент Трампа составляет 8/13, у Байдена – 13/10, у Betfair – 4/6 и 4/5 соответственно (этот коэффициент наиболее наглядно отражает остроту борьбы кандидатов).Средний коэффициент на то, что Трамп наберет больше необходимых 270 голосов выборщиков, составляет 20/21, что это сделает Байден – 6/4.Букмекеры также считают, что с наибольшей вероятностью победитель будет назван уже в среду (средний коэффициент 11/10).Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/vybory-1582979728.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире