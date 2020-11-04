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NBS News: Трамп выступит с заявлением в течение нескольких минут

NBS News: Трамп выступит с заявлением в течение нескольких минут

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением в течение нескольких минут в связи с выборами, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 04.11.2020

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дональд трамп

сша

выборы президента сша — 2020

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением в течение нескольких минут в связи с выборами, сообщает телеканал NBC News.Ранее Трамп заявил, что выступит с заявлением позже ночью и объявит о большой победе на выборах. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире