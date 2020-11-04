https://ria.ru/20201104/vybory-1582981455.html

Опубликованы предварительные результаты президентских выборов в США

Опубликованы предварительные результаты президентских выборов в США

Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов, свидетельствуют предварительные результаты. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T09:37

2020-11-04T09:37

2020-11-04T09:37

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов, свидетельствуют предварительные результаты.Президент Дональд Трамп лидирует в Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджии и Мичигане (по 16 выборщиков), Северной Каролине (15) и Висконсине (10). Демократ Джо Байден лидирует в Неваде (6 выборщиков). Также Трамп лидирует на Аляске (3 выборщика).Всего у Байдена, по оценке Fox News, 238 выборщиков, у Трампа 213, и оба они сохраняют реальные шансы на избрание.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире