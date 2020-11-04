https://ria.ru/20201104/vybory-1582981455.html
Опубликованы предварительные результаты президентских выборов в США
Опубликованы предварительные результаты президентских выборов в США
Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов, свидетельствуют предварительные результаты. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T09:37
2020-11-04T09:37
2020-11-04T09:37
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов, свидетельствуют предварительные результаты.Президент Дональд Трамп лидирует в Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджии и Мичигане (по 16 выборщиков), Северной Каролине (15) и Висконсине (10). Демократ Джо Байден лидирует в Неваде (6 выборщиков). Также Трамп лидирует на Аляске (3 выборщика).Всего у Байдена, по оценке Fox News, 238 выборщиков, у Трампа 213, и оба они сохраняют реальные шансы на избрание.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире