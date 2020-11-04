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Байден обошел Трампа в ключевой Неваде

Байден обошел Трампа в ключевой Неваде

Кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден лидирует на выборах в штате Невада после обработки 51 процента бюллетеней. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T09:27

2020-11-04T09:27

2020-11-04T10:05

дональд трамп

джо байден

сша

выборы президента сша — 2020

невада

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден лидирует на выборах в штате Невада после обработки 51 процента бюллетеней.Всего за Байдена проголосовали порядка 420,5 тысячи избирателей — 51,5 процента. Действующий президент Дональд Трамп получил 379,5 тысячи голосов, или 46,5 процента. Штат даст кандидату-победителю шесть голосов выборщиков.Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания некоторых штатов.Выборы президента двухступенчатые: на первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победитель получает всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков 538 (по числу членов конгресса). Именно они затем избирают президента (в этом году голосование назначено на 14 декабря). Для победы необходимо набрать 270 голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

невада

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, невада, в мире