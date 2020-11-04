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Зюганов оценил перспективы отношений России и США при победе Байдена
Зюганов оценил перспективы отношений России и США при победе Байдена
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что сильной разницы для России победа того или иного кандидата на президентских выборах в США не означает, однако Джо... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T09:26
2020-11-04T09:26
2020-11-04T09:48
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
геннадий зюганов
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что сильной разницы для России победа того или иного кандидата на президентских выборах в США не означает, однако Джо Байден в качестве американского лидера по отношении к РФ будет агрессивнее, чем нынешний президент Дональд Трамп.В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox, CNN и AP дают Байдену 237 выборщиков, Трампу 213 (для победы нужно 270).Зюганов отметил, что Байден, предвидя свое поражение, может обратиться к сторонникам с призывом выйти на улицы: ситуация накаляется."Но если из них двоих выбирать, на мой взгляд, Байден еще более агрессивный будет", - добавил Зюганов.Лидер компартии, поясняя свою точку зрения, вспомнил недавнее заявление американского политика, что Россия для США является врагом номер один, а Китай - главный экономический конкурент."Байден будет более опасен со всех сторон", - подчеркнул политик.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, геннадий зюганов, сша, в мире
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что сильной разницы для России победа того или иного кандидата на президентских выборах в США
не означает, однако Джо Байден
в качестве американского лидера по отношении к РФ будет агрессивнее, чем нынешний президент Дональд Трамп
.
В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox, CNN и AP дают Байдену 237 выборщиков, Трампу 213 (для победы нужно 270).
"В Америке сегодня единством и не пахнет, обстановка крайне опасная. Америка расколота, с другой стороны, она конфронтирует сегодня по всем направлениям. Кого изберут - как говорит народная мудрость "хрен редьки не слаще", но ситуация предельно острая, и конфликт, на мой взгляд, будет нарастать, а в некоторых городах анархия охватит все", - сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия-24".
Зюганов отметил, что Байден, предвидя свое поражение, может обратиться к сторонникам с призывом выйти на улицы: ситуация накаляется.
"Но если из них двоих выбирать, на мой взгляд, Байден еще более агрессивный будет", - добавил Зюганов.
Лидер компартии, поясняя свою точку зрения, вспомнил недавнее заявление американского политика, что Россия для США является врагом номер один, а Китай - главный экономический конкурент.
"Байден будет более опасен со всех сторон", - подчеркнул политик.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>