https://ria.ru/20201104/vybory-1582979415.html

Зюганов оценил перспективы отношений России и США при победе Байдена

Зюганов оценил перспективы отношений России и США при победе Байдена

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что сильной разницы для России победа того или иного кандидата на президентских выборах в США не означает, однако Джо... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T09:26

2020-11-04T09:26

2020-11-04T09:48

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

геннадий зюганов

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418527_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3bebf604d292e154971bffc30882a59c.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что сильной разницы для России победа того или иного кандидата на президентских выборах в США не означает, однако Джо Байден в качестве американского лидера по отношении к РФ будет агрессивнее, чем нынешний президент Дональд Трамп.В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox, CNN и AP дают Байдену 237 выборщиков, Трампу 213 (для победы нужно 270).Зюганов отметил, что Байден, предвидя свое поражение, может обратиться к сторонникам с призывом выйти на улицы: ситуация накаляется."Но если из них двоих выбирать, на мой взгляд, Байден еще более агрессивный будет", - добавил Зюганов.Лидер компартии, поясняя свою точку зрения, вспомнил недавнее заявление американского политика, что Россия для США является врагом номер один, а Китай - главный экономический конкурент."Байден будет более опасен со всех сторон", - подчеркнул политик.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/tramp-1582888716.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, геннадий зюганов, сша, в мире