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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1582979415.html
Зюганов оценил перспективы отношений России и США при победе Байдена
Зюганов оценил перспективы отношений России и США при победе Байдена
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что сильной разницы для России победа того или иного кандидата на президентских выборах в США не означает, однако Джо... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T09:26
2020-11-04T09:48
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
геннадий зюганов
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что сильной разницы для России победа того или иного кандидата на президентских выборах в США не означает, однако Джо Байден в качестве американского лидера по отношении к РФ будет агрессивнее, чем нынешний президент Дональд Трамп.В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox, CNN и AP дают Байдену 237 выборщиков, Трампу 213 (для победы нужно 270).Зюганов отметил, что Байден, предвидя свое поражение, может обратиться к сторонникам с призывом выйти на улицы: ситуация накаляется."Но если из них двоих выбирать, на мой взгляд, Байден еще более агрессивный будет", - добавил Зюганов.Лидер компартии, поясняя свою точку зрения, вспомнил недавнее заявление американского политика, что Россия для США является врагом номер один, а Китай - главный экономический конкурент."Байден будет более опасен со всех сторон", - подчеркнул политик.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/tramp-1582888716.html
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дональд трамп, джо байден, геннадий зюганов, сша, в мире

Зюганов оценил перспективы отношений России и США при победе Байдена

09:26 04.11.2020 (обновлено: 09:48 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
 Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что сильной разницы для России победа того или иного кандидата на президентских выборах в США не означает, однако Джо Байден в качестве американского лидера по отношении к РФ будет агрессивнее, чем нынешний президент Дональд Трамп.
В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox, CNN и AP дают Байдену 237 выборщиков, Трампу 213 (для победы нужно 270).
"В Америке сегодня единством и не пахнет, обстановка крайне опасная. Америка расколота, с другой стороны, она конфронтирует сегодня по всем направлениям. Кого изберут - как говорит народная мудрость "хрен редьки не слаще", но ситуация предельно острая, и конфликт, на мой взгляд, будет нарастать, а в некоторых городах анархия охватит все", - сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия-24".
Зюганов отметил, что Байден, предвидя свое поражение, может обратиться к сторонникам с призывом выйти на улицы: ситуация накаляется.
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"Но если из них двоих выбирать, на мой взгляд, Байден еще более агрессивный будет", - добавил Зюганов.
Лидер компартии, поясняя свою точку зрения, вспомнил недавнее заявление американского политика, что Россия для США является врагом номер один, а Китай - главный экономический конкурент.
"Байден будет более опасен со всех сторон", - подчеркнул политик.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденГеннадий ЗюгановСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
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23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
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