https://ria.ru/20201104/vybory-1582978232.html

Трамп лидирует в штате Аляска

Трамп лидирует в штате Аляска

Дональд Трамп лидирует на выборах президента в штате Аляска после обработки 23 процентов бюллетеней. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T09:19

2020-11-04T09:19

2020-11-04T09:42

дональд трамп

аляска

сша

выборы президента сша — 2020

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп лидирует на выборах президента в штате Аляска после обработки 23 процентов бюллетеней.На Аляске — три выборщика. Действующий глава государства получает 58,1 процента, а кандидат от Демократической партии Джо Байден — 38,4 процента. Третьего ноября в США состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов.Выборы проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победитель получает всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков — 538 (по числу членов конгресса). Именно они затем избирают президента (в этом году голосование назначено на 14 декабря). Для победы необходимо набрать 270 голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/protestuyuschie-1582962106.html

аляска

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, аляска, сша, в мире