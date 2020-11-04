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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1582977627.html
В Совфеде оценили влияние внешних факторов на итоги выборов в США
В Совфеде оценили влияние внешних факторов на итоги выборов в США
Проигравший кандидат на выборах президента США должен будет исходить из внутренних причин своего результата, считает глава международного комитета Совфеда... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T09:15
2020-11-04T09:15
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
константин косачев
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Проигравший кандидат на выборах президента США должен будет исходить из внутренних причин своего результата, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.В США проходят выборы президента США, за этот пост борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Также идут выборы в конгресс."Вот и пошли первые данные по выборам в США, они, как и следовало ожидать, разнонаправленны", - написал Косачев в Facebook.По его словам, у многих в этом мире разные предпочтения в президентских выборах в США, однако Россия стоит в этом плане несколько особняком. "С прошлых выборов в 2016 году тема некоего российского вмешательства в них, так и не доказанного убедительно, но достаточного для перманентных атак на победителя прошлой президентской гонки, оставалась в центре американских реалий", - отметил сенатор.Однако, похоже, внешний фактор может на этот раз не играть той роли, как в прошлый раз, полагает он. И.о. министра внутренней безопасности Чэд Вулф уже заявил, что власти не выявили никаких свидетельств внешнего манипулирования голосами на президентских выборах в США, напомнил парламентарий. "Это значит, что любой победитель или проигравший в президентской гонке будет вынужден говорить о сугубо внутренних причинах соответственного исхода выборов, а это совсем другая история, гораздо более близкая к реалиям", - подчеркнул Косачев.Разумеется, выборы президента последней сверхдержавы повлияют на многие процессы в мире, написал политик. "Именно поэтому за ними так следят, например, в Европе. Где почти не скрывают своих предпочтений в пользу более ориентированного на трансатлантические структуры демократа", - заключил он.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru.
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дональд трамп, константин косачев, джо байден, сша, в мире

В Совфеде оценили влияние внешних факторов на итоги выборов в США

09:15 04.11.2020
 
© REUTERS / Marco BelloСторонники Дональда Трампа во время президентских выборов в Майами, США
Сторонники Дональда Трампа во время президентских выборов в Майами, США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Marco Bello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Проигравший кандидат на выборах президента США должен будет исходить из внутренних причин своего результата, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
В США проходят выборы президента США, за этот пост борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Также идут выборы в конгресс.
"Вот и пошли первые данные по выборам в США, они, как и следовало ожидать, разнонаправленны", - написал Косачев в Facebook.
По его словам, у многих в этом мире разные предпочтения в президентских выборах в США, однако Россия стоит в этом плане несколько особняком. "С прошлых выборов в 2016 году тема некоего российского вмешательства в них, так и не доказанного убедительно, но достаточного для перманентных атак на победителя прошлой президентской гонки, оставалась в центре американских реалий", - отметил сенатор.
Сторонник кандидата в президенты США Джо Байдена в Уилмингтоне в день выборов президента США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 08:44Выборы президента США — 2020
Трамп побеждает. Америка проиграла
Однако, похоже, внешний фактор может на этот раз не играть той роли, как в прошлый раз, полагает он. И.о. министра внутренней безопасности Чэд Вулф уже заявил, что власти не выявили никаких свидетельств внешнего манипулирования голосами на президентских выборах в США, напомнил парламентарий. "Это значит, что любой победитель или проигравший в президентской гонке будет вынужден говорить о сугубо внутренних причинах соответственного исхода выборов, а это совсем другая история, гораздо более близкая к реалиям", - подчеркнул Косачев.
Разумеется, выборы президента последней сверхдержавы повлияют на многие процессы в мире, написал политик. "Именно поэтому за ними так следят, например, в Европе. Где почти не скрывают своих предпочтений в пользу более ориентированного на трансатлантические структуры демократа", - заключил он.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампКонстантин КосачевДжо БайденСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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