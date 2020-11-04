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Fox News: Байден увеличивает разрыв с Трампом по числу выборщиков

Fox News: Байден увеличивает разрыв с Трампом по числу выборщиков

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сохраняет преимущество по выборщикам перед действующим главой государства Дональдом Трампом,... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T09:12

2020-11-04T09:12

2020-11-04T09:20

джо байден

пенсильвания

невада

дональд трамп

сша

выборы президента сша — 2020

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сохраняет преимущество по выборщикам перед действующим главой государства Дональдом Трампом, следует из подсчетов телеканала Fox News.Так, Байден набирает 237 голосов выборщиков при необходимых 270, у Трампа — 213. При этом Трамп лидирует в ряде штатов, где результаты еще не подсчитаны - в Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджии (16 выборщиков), Мичигане (16), Северной Каролине (15) и Висконсине (10), а также в Неваде (шесть голосов).В некоторых штатах, таких как Пенсильвания и Северная Каролина, результаты могут остаться не известны на протяжении дней.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

пенсильвания

невада

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, пенсильвания, невада, дональд трамп, сша, в мире