https://ria.ru/20201104/vybory-1582976962.html

Эксперт оценил развитие отношений США с Россией в случае победы Байдена

Эксперт оценил развитие отношений США с Россией в случае победы Байдена

В случае победы Джо Байдена на президентских выборах новая администрация США может пересмотреть отношения с Россией в сторону смягчения, считает профессор... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T09:11

2020-11-04T09:11

2020-11-04T09:11

выборы президента сша — 2020

василий волга

арктика

джо байден

европа

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. В случае победы Джо Байдена на президентских выборах новая администрация США может пересмотреть отношения с Россией в сторону смягчения, считает профессор политологии Школы управления и общественной политики Университета Аризоны Томас Волги.По его словам, если будут иметь место существенные попытки вмешательства в выборы, то и ответ со стороны администрации Байдена будет очень сильным.По его словам, они постараются определить сферы возможного сотрудничества и потенциальных конфликтов. У США и России есть множество инструментов для улучшения отношений и много тем для обсуждения, кроме вмешательства в выборы, считает Волги."Это контроль за ядерным вооружением, продолжение переговоров о наступательных и оборонительных вооружениях, связи России в Европе, Украине и Центральной Азии. Есть целый спектр сложных вопросов для обсуждения обеими сторонами", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что это должна быть улица с двусторонним движением без создания угроз друг для друга. Пересмотреть отношения, по его мнению, никогда не поздно.По его словам, примерами таких общих интересов наряду с контролем над вооружениями являются киберпространство, космос, Арктика."Так что есть много возможностей для крупных конфликтов и для серьезного сотрудничества. Любая новая администрация внимательно изучает свои прошлые отношения и пытается обдумать, стоит ли следовать тем же курсом или же надо двигаться в другом направлении. Это, скорее всего, будет и с администрацией Байдена, как с любой другой до того", - добавил эксперт.Он согласился с тем, что в риторике американской администрации Китай вышел на первое место как основной оппонент, а Россия теперь не играет главную роль. И такое положение вещей сохранится при любом из победителей выборов, полагает Волги.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/bayden-1582973160.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий волга, арктика, джо байден, европа, сша, в мире