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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1582976962.html
Эксперт оценил развитие отношений США с Россией в случае победы Байдена
Эксперт оценил развитие отношений США с Россией в случае победы Байдена
В случае победы Джо Байдена на президентских выборах новая администрация США может пересмотреть отношения с Россией в сторону смягчения, считает профессор... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T09:11
2020-11-04T09:11
выборы президента сша — 2020
василий волга
арктика
джо байден
европа
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. В случае победы Джо Байдена на президентских выборах новая администрация США может пересмотреть отношения с Россией в сторону смягчения, считает профессор политологии Школы управления и общественной политики Университета Аризоны Томас Волги.По его словам, если будут иметь место существенные попытки вмешательства в выборы, то и ответ со стороны администрации Байдена будет очень сильным.По его словам, они постараются определить сферы возможного сотрудничества и потенциальных конфликтов. У США и России есть множество инструментов для улучшения отношений и много тем для обсуждения, кроме вмешательства в выборы, считает Волги."Это контроль за ядерным вооружением, продолжение переговоров о наступательных и оборонительных вооружениях, связи России в Европе, Украине и Центральной Азии. Есть целый спектр сложных вопросов для обсуждения обеими сторонами", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что это должна быть улица с двусторонним движением без создания угроз друг для друга. Пересмотреть отношения, по его мнению, никогда не поздно.По его словам, примерами таких общих интересов наряду с контролем над вооружениями являются киберпространство, космос, Арктика."Так что есть много возможностей для крупных конфликтов и для серьезного сотрудничества. Любая новая администрация внимательно изучает свои прошлые отношения и пытается обдумать, стоит ли следовать тем же курсом или же надо двигаться в другом направлении. Это, скорее всего, будет и с администрацией Байдена, как с любой другой до того", - добавил эксперт.Он согласился с тем, что в риторике американской администрации Китай вышел на первое место как основной оппонент, а Россия теперь не играет главную роль. И такое положение вещей сохранится при любом из победителей выборов, полагает Волги.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/bayden-1582973160.html
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василий волга, арктика, джо байден, европа, сша, в мире

Эксперт оценил развитие отношений США с Россией в случае победы Байдена

09:11 04.11.2020
 
© AP Photo / Paul SancyaКандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / Paul Sancya
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. В случае победы Джо Байдена на президентских выборах новая администрация США может пересмотреть отношения с Россией в сторону смягчения, считает профессор политологии Школы управления и общественной политики Университета Аризоны Томас Волги.
"Полагаю, что если Трамп будет переизбран, отношения с Россией останутся такими, как сейчас. Если победит Байден, ситуация может измениться. Но насколько большими будут эти перемены и насколько более жестким Байден может быть по отношению к России, это во многом зависит от того, что будут делать русские", - сказал он.
По его словам, если будут иметь место существенные попытки вмешательства в выборы, то и ответ со стороны администрации Байдена будет очень сильным.
"Если русские не будут так вмешиваться, то, полагаю, есть возможность для обеих сторон попытаться выстроить другого рода отношения… Думаю, администрация Байдена может привнести совершенно новый набор взглядов на американо-российские отношения", - сказал эксперт.
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По его словам, они постараются определить сферы возможного сотрудничества и потенциальных конфликтов. У США и России есть множество инструментов для улучшения отношений и много тем для обсуждения, кроме вмешательства в выборы, считает Волги.
"Это контроль за ядерным вооружением, продолжение переговоров о наступательных и оборонительных вооружениях, связи России в Европе, Украине и Центральной Азии. Есть целый спектр сложных вопросов для обсуждения обеими сторонами", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что это должна быть улица с двусторонним движением без создания угроз друг для друга. Пересмотреть отношения, по его мнению, никогда не поздно.
"Это старая истина, что нет постоянных друзей или постоянных врагов, кроме долгосрочных интересов с обеих сторон. В той степени, в которой кто-то может найти общие интересы, это будет важно", - сказал Волги.
По его словам, примерами таких общих интересов наряду с контролем над вооружениями являются киберпространство, космос, Арктика.
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"Так что есть много возможностей для крупных конфликтов и для серьезного сотрудничества. Любая новая администрация внимательно изучает свои прошлые отношения и пытается обдумать, стоит ли следовать тем же курсом или же надо двигаться в другом направлении. Это, скорее всего, будет и с администрацией Байдена, как с любой другой до того", - добавил эксперт.
Он согласился с тем, что в риторике американской администрации Китай вышел на первое место как основной оппонент, а Россия теперь не играет главную роль. И такое положение вещей сохранится при любом из победителей выборов, полагает Волги.
"У нас очень сложная ситуация с Китаем в плане экономических отношений. Возможны очень значительные вопросы в плане национальной безопасности, особенно если Китай станет гораздо более активен в Южно-Китайском море и других частях Азии. Но насколько этот фокус сдвинется с России, возможно, во многом зависит от внешней политики России", - сказал Волги.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Василий ВолгаАрктикаДжо БайденЕвропаСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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