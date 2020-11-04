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Последние участки на выборах в США закрылись на Аляске

Последние участки на выборах в США закрылись на Аляске

Выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 1 ночи по Вашингтону (9 утра мск). РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T09:05

2020-11-04T09:05

2020-11-04T09:05

выборы президента сша — 2020

пенсильвания

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 1 ночи по Вашингтону (9 утра мск).При этом ряд штатов, включая ключевую Пенсильванию, позволяют вести прием и подсчет бюллетеней на протяжении нескольких дней после официального завершения выборов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

пенсильвания

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсильвания, вашингтон (город), сша, в мире