https://ria.ru/20201104/vybory-1582975485.html

Политолог оценил значение победы Трампа в Техасе

Политолог оценил значение победы Трампа в Техасе

Победа действующего президента США Дональда Трампа в Техасе дает ему реальный шанс победить на президентских выборах, заявил РИА Новости политолог, старший... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T09:02

2020-11-04T09:02

2020-11-04T09:02

выборы президента сша — 2020

алексей зудин

дональд трамп

джо байден

сша

техас

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576720744_0:235:3072:1962_1400x0_80_0_0_e9ca5222a87765e775b5f0a71bbf7c01.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Победа действующего президента США Дональда Трампа в Техасе дает ему реальный шанс победить на президентских выборах, заявил РИА Новости политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.За пост главы Белого дома идет борьба между действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом. По прогнозам телеканала Fox News, Трамп побеждает в Техасе, что приносит ему еще 38 голосов выборщиков."Важная, а может быть и главная, интрига этих выборов - это борьба за Техас. Если Трамп побеждает в Техасе, у него есть реальный шанс победить на выборах. Если он проигрывает - шансов у него нет. Трамп на сегодня выбил себе в борьбе за Техас шанс победить. Дальше все будет зависеть от того, изменится ли счет в Техасе. С учетом нынешнего перевеса это маловероятно", - сказал Зудин.Он добавил, что вне зависимости от финальной расстановки сил на момент окончания выборов, эти выборы будут иметь несколько "туров": в судах и на улице. По оценке Зудина, сторона Байдена больше всего настроена на беспорядки, поэтому точно будет устраивать "тур на улице". Весь вопрос, по его словам, - в какой степени и в какой форме в нем примет участие сторона Трампа, когда улица начнет давление на все точки, где будет идти пересчет и уточнение по выборам.Политолог также уверен, что вне зависимости от результатов выборов, отношения РФ и США не улучшатся."В обоих случаях давление на Россию сохранится. Причем при победе Байдена оно усилится с точки зрения попыток вмешательства во внутренние дела в России под флагом поддержки демократии и свободы. Демократы всегда были более антироссийски настроены, чем республиканцы", - отметил Зудин.Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1582974540.html

сша

техас

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-04T09:02 true PT2M51S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей зудин, дональд трамп, джо байден, сша, техас, в мире