Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1582975485.html
Политолог оценил значение победы Трампа в Техасе
Политолог оценил значение победы Трампа в Техасе
Победа действующего президента США Дональда Трампа в Техасе дает ему реальный шанс победить на президентских выборах, заявил РИА Новости политолог, старший... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T09:02
2020-11-04T09:02
выборы президента сша — 2020
алексей зудин
дональд трамп
джо байден
сша
техас
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576720744_0:235:3072:1962_1400x0_80_0_0_e9ca5222a87765e775b5f0a71bbf7c01.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Победа действующего президента США Дональда Трампа в Техасе дает ему реальный шанс победить на президентских выборах, заявил РИА Новости политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.За пост главы Белого дома идет борьба между действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом. По прогнозам телеканала Fox News, Трамп побеждает в Техасе, что приносит ему еще 38 голосов выборщиков."Важная, а может быть и главная, интрига этих выборов - это борьба за Техас. Если Трамп побеждает в Техасе, у него есть реальный шанс победить на выборах. Если он проигрывает - шансов у него нет. Трамп на сегодня выбил себе в борьбе за Техас шанс победить. Дальше все будет зависеть от того, изменится ли счет в Техасе. С учетом нынешнего перевеса это маловероятно", - сказал Зудин.Он добавил, что вне зависимости от финальной расстановки сил на момент окончания выборов, эти выборы будут иметь несколько "туров": в судах и на улице. По оценке Зудина, сторона Байдена больше всего настроена на беспорядки, поэтому точно будет устраивать "тур на улице". Весь вопрос, по его словам, - в какой степени и в какой форме в нем примет участие сторона Трампа, когда улица начнет давление на все точки, где будет идти пересчет и уточнение по выборам.Политолог также уверен, что вне зависимости от результатов выборов, отношения РФ и США не улучшатся."В обоих случаях давление на Россию сохранится. Причем при победе Байдена оно усилится с точки зрения попыток вмешательства во внутренние дела в России под флагом поддержки демократии и свободы. Демократы всегда были более антироссийски настроены, чем республиканцы", - отметил Зудин.Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1582974540.html
сша
техас
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru.
2020-11-04T09:02
true
PT2M51S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576720744_123:0:2854:2048_1400x0_80_0_0_bd641224ff47e0d21671725625f3d48d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей зудин, дональд трамп, джо байден, сша, техас, в мире

Политолог оценил значение победы Трампа в Техасе

09:02 04.11.2020
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Победа действующего президента США Дональда Трампа в Техасе дает ему реальный шанс победить на президентских выборах, заявил РИА Новости политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
За пост главы Белого дома идет борьба между действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом. По прогнозам телеканала Fox News, Трамп побеждает в Техасе, что приносит ему еще 38 голосов выборщиков.
Сторонник кандидата в президенты США Джо Байдена в Уилмингтоне в день выборов президента США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 08:44Выборы президента США — 2020
Трамп побеждает. Америка проиграла
"Важная, а может быть и главная, интрига этих выборов - это борьба за Техас. Если Трамп побеждает в Техасе, у него есть реальный шанс победить на выборах. Если он проигрывает - шансов у него нет. Трамп на сегодня выбил себе в борьбе за Техас шанс победить. Дальше все будет зависеть от того, изменится ли счет в Техасе. С учетом нынешнего перевеса это маловероятно", - сказал Зудин.
Он добавил, что вне зависимости от финальной расстановки сил на момент окончания выборов, эти выборы будут иметь несколько "туров": в судах и на улице. По оценке Зудина, сторона Байдена больше всего настроена на беспорядки, поэтому точно будет устраивать "тур на улице". Весь вопрос, по его словам, - в какой степени и в какой форме в нем примет участие сторона Трампа, когда улица начнет давление на все точки, где будет идти пересчет и уточнение по выборам.
Политолог также уверен, что вне зависимости от результатов выборов, отношения РФ и США не улучшатся.
"В обоих случаях давление на Россию сохранится. Причем при победе Байдена оно усилится с точки зрения попыток вмешательства во внутренние дела в России под флагом поддержки демократии и свободы. Демократы всегда были более антироссийски настроены, чем республиканцы", - отметил Зудин.
Избирательница во время голосования на выборах президента США на одном из избирательных участков в Чарльстоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 08:54Выборы президента США — 2020
Косачев объяснил, почему для России важны выборы в США
Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>
 
Выборы президента США — 2020Алексей ЗудинДональд ТрампДжо БайденСШАТехасВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Fox также спрогнозировали победу Байдена в Мичигане
00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
Лента новостейМолния