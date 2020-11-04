https://ria.ru/20201104/vybory-1582975163.html

Эксперт оценил вероятность равного количества голосов у Трампа и Байдена

Эксперт оценил вероятность равного количества голосов у Трампа и Байдена

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп и его соперник демократ Джо Байден могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T08:59

2020-11-04T08:59

2020-11-04T08:59

выборы президента сша — 2020

валерий гарбузов

дональд трамп

джо байден

флорида

пенсильвания

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США республиканец Дональд Трамп и его соперник демократ Джо Байден могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков, считает директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.Он подчеркнул, что на протяжении всего дня выборов кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата."Надо исходить из того, что не все итоги подведены по голосующим или голосовавшим сегодня. Кроме того, 100 миллионов человек или даже больше проголосовали по почте - эти голоса вообще никак сейчас не учитываются. Поэтому надо ждать полного подсчета голосов и тогда делать какие-то выводы. Трамп лидирует в ряде штатов, но ещё не понятно, чем закончатся эти выборы, там ещё идёт подсчёт голосов и не исключено, что он может добрать голоса выборщиков, может случиться так, что и тот, и другой наберут почти равное количество голосов выборщиков, я не исключаю этого, потому что Трамп активно борется за колеблющиеся штаты", - сказал Гарбузов РИА Новости.При этом эксперт указал на вероятность беспорядков на фоне процесса подсчета голосов. "Как только появятся более-менее точные результаты - ждите оживления улиц, это совершенно очевидно. Причём, если почтовые голоса будут считаться долго - по оценкам, это может в разных штатах продлиться от недели до десяти дней, то я не исключаю, что весь этот период будет какое-то уличное бурление", - сказал он.Согласно прогнозам телеканала Fox News, Трамп побеждает в ключевых штатах Флориде, Техасе, а также согласно подсчетам, лидирует в Висконсине, Айове, Огайо и увеличил отрыв в Пенсильвании.Ранее телеканал прогнозировал, что Байден укрепил лидерство, набирая 207 выборщиков против 119 у Трампа при необходимых для победы 270.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Выборы президента США двухступенчатые. На первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате. Всего выборщиков 538 по числу членов конгресса.Система выборщиков предотвращает вторые туры - для победы достаточно набрать лишь квалифицированное, а не абсолютное число голосов. Она же укрепляет двухпартийную систему — порой даже миллионы голосов, поданных за третью партию, не дают ни одного выборщика.После подведения итогов всенародного голосования выборщики должны собраться в своих штатах 14 декабря и проголосовать за кандидатов, как им наказали избиратели. Новый конгресс, избранный на выборах 3 ноября, должен собраться 6 января 2021 года и утвердить результаты голосования выборщиков. При этом конгресс может отвергнуть голоса тех или иных выборщиков. Конгресс уже трижды решал исход спорных выборов.Возможно также, что результаты выборов определит Верховный суд. В случае нарушений, сложностей с подсчетами голосов или просто небольшого разрыва между кандидатами в том или ином штате неизбежны судебные иски, которые также дойдут до Верховного суда.Тот факт, что число выборщиков четное, допускает небольшую вероятность ничьей в коллегии выборщиков — 269 голосов на 269. В этом случае президента должна избрать палата представителей по принципу "один штат — один голос", а сенат должен избрать вице-президента, который и будет в нем председательствовать по должности.В связи с эпидемией коронавируса почти все штаты предусмотрели голосование по почте и расширили досрочное очное голосование. Кроме того, в целом ряде штатов голоса будут приходить по почте и после даты выборов, соответственно, подсчет может затянуться. Уже сейчас известно, что на подведение окончательных итогов в ряде важных для исхода выборов штатов, таких как Северная Каролина и Пенсильвания, может уйти несколько дней.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/tramp-1582973949.html

https://ria.ru/20201104/bayden-1582973271.html

https://ria.ru/20201030/tramp-1582356352.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий гарбузов, дональд трамп, джо байден, флорида, пенсильвания, сша, в мире