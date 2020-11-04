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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1582974540.html
Косачев объяснил, почему для России важны выборы в США
Косачев объяснил, почему для России важны выборы в США
России выгодна определенность в американской политике, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T08:54
2020-11-04T13:37
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
константин косачев
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. России выгодна определенность в американской политике, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы. За пост президента борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. По его мнению, если из американской внутренней политики уйдет центральный фактор мнимого российского вмешательства, то для любого президента более важными станут другие темы."В чем-то более важной будет тема Китая, или меньше — Ирана, но как бы то ни было — не только зацикленность на России", — считает сенатор.Кроме того, напомнил он, в последние годы политика Белого дома в отношении России исходила не столько из установок президента, сколько из настроений в конгрессе."Поменяются ли там предпочтения? Во вторник, среди прочего, определяется судьба 35 из 100 мест в cенате, и это повлияет на внешнюю политику любого президента США", — подчеркнул Косачев.Но если бы конгрессмены осознали, что не Россия является истоком нынешних проблем США, то многое изменилось бы, уверен политик.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/vybory-1582773133.html
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дональд трамп, константин косачев, джо байден, сша, в мире

Косачев объяснил, почему для России важны выборы в США

08:54 04.11.2020 (обновлено: 13:37 04.11.2020)
 
© AFP 2020 / Getty Images/Michael CiagloИзбирательница во время голосования на выборах президента США на одном из избирательных участков в Чарльстоне
Избирательница во время голосования на выборах президента США на одном из избирательных участков в Чарльстоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AFP 2020 / Getty Images/Michael Ciaglo
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. России выгодна определенность в американской политике, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы. За пост президента борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

"Для нас, конечно же, главный вопрос — что изменится на российском направлении. А тут возможны варианты", — написал Косачев в Facebook.

По его мнению, если из американской внутренней политики уйдет центральный фактор мнимого российского вмешательства, то для любого президента более важными станут другие темы.
"В чем-то более важной будет тема Китая, или меньше — Ирана, но как бы то ни было — не только зацикленность на России", — считает сенатор.
Кроме того, напомнил он, в последние годы политика Белого дома в отношении России исходила не столько из установок президента, сколько из настроений в конгрессе.
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"Поменяются ли там предпочтения? Во вторник, среди прочего, определяется судьба 35 из 100 мест в cенате, и это повлияет на внешнюю политику любого президента США", — подчеркнул Косачев.
Но если бы конгрессмены осознали, что не Россия является истоком нынешних проблем США, то многое изменилось бы, уверен политик.

"Я бы сказал, что нам выгодна любая определенность, при которой проигравшим не понадобится прибегать к фактору внешнего вмешательства. Америке пора возвращаться к вменяемой политике, в которой мы ее всегда поддержим. Заждались", — заключил сенатор.

Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампКонстантин КосачевДжо БайденСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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