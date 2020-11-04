https://ria.ru/20201104/vybory-1582974540.html

Косачев объяснил, почему для России важны выборы в США

Косачев объяснил, почему для России важны выборы в США

России выгодна определенность в американской политике, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T08:54

2020-11-04T08:54

2020-11-04T13:37

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

константин косачев

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. России выгодна определенность в американской политике, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы. За пост президента борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. По его мнению, если из американской внутренней политики уйдет центральный фактор мнимого российского вмешательства, то для любого президента более важными станут другие темы."В чем-то более важной будет тема Китая, или меньше — Ирана, но как бы то ни было — не только зацикленность на России", — считает сенатор.Кроме того, напомнил он, в последние годы политика Белого дома в отношении России исходила не столько из установок президента, сколько из настроений в конгрессе."Поменяются ли там предпочтения? Во вторник, среди прочего, определяется судьба 35 из 100 мест в cенате, и это повлияет на внешнюю политику любого президента США", — подчеркнул Косачев.Но если бы конгрессмены осознали, что не Россия является истоком нынешних проблем США, то многое изменилось бы, уверен политик.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/vybory-1582773133.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, константин косачев, джо байден, сша, в мире