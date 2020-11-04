https://ria.ru/20201104/vybory-1582974540.html
Косачев объяснил, почему для России важны выборы в США
Косачев объяснил, почему для России важны выборы в США
России выгодна определенность в американской политике, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T08:54
2020-11-04T08:54
2020-11-04T13:37
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
константин косачев
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. России выгодна определенность в американской политике, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы. За пост президента борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. По его мнению, если из американской внутренней политики уйдет центральный фактор мнимого российского вмешательства, то для любого президента более важными станут другие темы."В чем-то более важной будет тема Китая, или меньше — Ирана, но как бы то ни было — не только зацикленность на России", — считает сенатор.Кроме того, напомнил он, в последние годы политика Белого дома в отношении России исходила не столько из установок президента, сколько из настроений в конгрессе."Поменяются ли там предпочтения? Во вторник, среди прочего, определяется судьба 35 из 100 мест в cенате, и это повлияет на внешнюю политику любого президента США", — подчеркнул Косачев.Но если бы конгрессмены осознали, что не Россия является истоком нынешних проблем США, то многое изменилось бы, уверен политик.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201103/vybory-1582773133.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, константин косачев, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. России выгодна определенность в американской политике, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы. За пост президента борются республиканец Дональд Трамп
и демократ Джо Байден
.
"Для нас, конечно же, главный вопрос — что изменится на российском направлении. А тут возможны варианты", — написал Косачев в Facebook.
По его мнению, если из американской внутренней политики уйдет центральный фактор мнимого российского вмешательства, то для любого президента более важными станут другие темы.
"В чем-то более важной будет тема Китая, или меньше — Ирана, но как бы то ни было — не только зацикленность на России", — считает сенатор.
Кроме того, напомнил он, в последние годы политика Белого дома в отношении России исходила не столько из установок президента, сколько из настроений в конгрессе.
"Поменяются ли там предпочтения? Во вторник, среди прочего, определяется судьба 35 из 100 мест в cенате, и это повлияет на внешнюю политику любого президента США", — подчеркнул Косачев.
Но если бы конгрессмены осознали, что не Россия является истоком нынешних проблем США, то многое изменилось бы, уверен политик.
"Я бы сказал, что нам выгодна любая определенность, при которой проигравшим не понадобится прибегать к фактору внешнего вмешательства. Америке пора возвращаться к вменяемой политике, в которой мы ее всегда поддержим. Заждались", — заключил сенатор.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>