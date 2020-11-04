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Трамп назвал результаты выборов большой победой
Трамп назвал результаты выборов большой победой
Действующий президент США Дональд Трамп пообещал выступить с заявлением и объявить о победе на выборах. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T08:48
2020-11-04T08:48
2020-11-04T09:42
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп пообещал выступить с заявлением и объявить о победе на выборах."Я выступлю с заявлением сегодня позже ночью. Большая победа!" — написал он в Twitter.При этом, по словам Трампа, победу у него пытаются украсть."Мы никогда не позволим им сделать это", — добавил американский лидер.Он также настаивает, что голоса нельзя отдать после закрытия участков.По прогнозу телеканала Foх News, пока на выборах лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден: он набирает 237 голосов выборщиков против 213 у Трампа. Для победы нужны 270 голосов.Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания некоторых штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости.
Действующий президент США Дональд Трамп
пообещал выступить с заявлением и объявить о победе на выборах.
"Я выступлю с заявлением сегодня позже ночью. Большая победа!" — написал он в Twitter
.
При этом, по словам Трампа, победу у него пытаются украсть.
"Мы никогда не позволим им сделать это", — добавил американский лидер.
Он также настаивает, что голоса нельзя отдать после закрытия участков.
По прогнозу телеканала Foх News
, пока на выборах лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден: он набирает 237 голосов выборщиков против 213 у Трампа. Для победы нужны 270 голосов.
Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания некоторых штатов.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>