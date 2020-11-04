https://ria.ru/20201104/vybory-1582973058.html

Байден заявил, что не ему и не Трампу объявлять о победе

Байден заявил, что не ему и не Трампу объявлять о победе

Кандидат демократов в президенты США Джо Байден заявил, что ни ему, ни президенту Дональду Трампу не пристало объявлять себя победителем, слово должны сказать... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T08:46

2020-11-04T08:46

2020-11-04T08:56

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат демократов в президенты США Джо Байден заявил, что ни ему, ни президенту Дональду Трампу не пристало объявлять себя победителем, слово должны сказать избиратели и предстоит подсчитать бюллетени, присланные по почте."Сохраняйте веру, мы победим (на выборах)", - сказал Байден, выступая в Делавэре.Он добавил, что результаты президентских выборов могут не быть известны "до утра среды или даже позднее"."Я верю, что мы на пути к выигрышу этих выборов", - подчеркнул Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире