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AP: Трамп побеждает в ключевой Флориде

AP: Трамп побеждает в ключевой Флориде

Агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозирует победу президента Дональда Трампа в ключевом штате Флорида с 29 выборщиками на основе частичных результатов. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T08:38

2020-11-04T08:38

2020-11-04T08:42

дональд трамп

сша

выборы президента сша — 2020

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозирует победу президента Дональда Трампа в ключевом штате Флорида с 29 выборщиками на основе частичных результатов.Ранее победу Трампа во Флориде отмечал лишь телеканал Fox News, традиционно тяготеющий к республиканцам, в то время как остальные ведущие СМИ воздерживались от прогнозов.Флорида необходима Трампу для переизбрания.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире