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AP: Трамп побеждает в ключевой Флориде
AP: Трамп побеждает в ключевой Флориде
Агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозирует победу президента Дональда Трампа в ключевом штате Флорида с 29 выборщиками на основе частичных результатов. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T08:38
2020-11-04T08:38
2020-11-04T08:42
дональд трамп
сша
выборы президента сша — 2020
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозирует победу президента Дональда Трампа в ключевом штате Флорида с 29 выборщиками на основе частичных результатов.Ранее победу Трампа во Флориде отмечал лишь телеканал Fox News, традиционно тяготеющий к республиканцам, в то время как остальные ведущие СМИ воздерживались от прогнозов.Флорида необходима Трампу для переизбрания.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире