https://ria.ru/20201104/vybory-1582970335.html
AP: Байден побеждает в Миннесоте
AP: Байден побеждает в Миннесоте
Кандидат в президенты США Джо Байден победил в важном в этой президентской гонке штате Миннесота, такой прогноз сделало агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T08:21
2020-11-04T08:21
2020-11-04T08:29
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2020
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден победил в важном в этой президентской гонке штате Миннесота, такой прогноз сделало агентство Ассошиэйтед Пресс.На предыдущих выборах в 2016 году в этом штате победила Хиллари Клинтон. Миннесота дает 10 голосов выборщиков.Большая часть голосов в этом штате должна быть подсчитана в ночь выборов.Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru.
2020-11-04T08:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире