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Fox News: Трамп выигрывает в ключевой Айове
Fox News: Трамп выигрывает в ключевой Айове
Действующий президент США Дональд Трамп выиграл у своего соперника на выборах, демократа Джо Байдена один из ключевых штатов — Айову, прогнозирует телеканал Fox РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T08:15
2020-11-04T08:15
2020-11-04T08:43
дональд трамп
джо байден
айова
сша
выборы президента сша — 2020
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп выиграл у своего соперника на выборах, демократа Джо Байдена один из ключевых штатов — Айову, прогнозирует телеканал Fox News.Трамп победил в этом штате и на выборах 2016 года. Айова дает шесть голосов выборщиков.Кроме того, действующий президент одижаемо побеждает и в Монтане (три выборщика), где пода подсчитаны При этом, по данным Ассошиэйтед Пресс, Байден побеждает в важном штате Миннесота (10 выборщиков).Согласно прогнозу Fox News, разрыв между кандидатами значительно сократился: Байден получает 237 голосов выборщиков, Трамп — 210.Большинство голосов избирателей подсчитают в ночь выборов, однако отправленные по почте бюллетени будут поступать до 9 ноября. Таким образом, окончательные результаты станут известны в течение недели.Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не официальные, но они пользуются значительным авторитетом.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
айова
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, айова, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости.
Действующий президент США Дональд Трамп
выиграл у своего соперника на выборах, демократа Джо Байдена
один из ключевых штатов — Айову
, прогнозирует телеканал Fox News
.
Трамп победил в этом штате и на выборах 2016 года. Айова дает шесть голосов выборщиков.
Кроме того, действующий президент одижаемо побеждает и в Монтане (три выборщика), где пода подсчитаны
При этом, по данным Ассошиэйтед Пресс
, Байден побеждает в важном штате Миннесота
(10 выборщиков).
Согласно прогнозу Fox News, разрыв между кандидатами значительно сократился: Байден получает 237 голосов выборщиков, Трамп — 210.
Большинство голосов избирателей подсчитают в ночь выборов, однако отправленные по почте бюллетени будут поступать до 9 ноября. Таким образом, окончательные результаты станут известны в течение недели.
Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не официальные, но они пользуются значительным авторитетом.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>