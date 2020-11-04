https://ria.ru/20201104/vybory-1582969509.html

Fox News: Трамп выигрывает в ключевой Айове

Fox News: Трамп выигрывает в ключевой Айове

Действующий президент США Дональд Трамп выиграл у своего соперника на выборах, демократа Джо Байдена один из ключевых штатов — Айову, прогнозирует телеканал Fox РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T08:15

2020-11-04T08:15

2020-11-04T08:43

дональд трамп

джо байден

айова

сша

выборы президента сша — 2020

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582886521_0:321:3070:2048_1400x0_80_0_0_19f2af1ee6f5edb1a1e94332539d7fdb.jpg

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп выиграл у своего соперника на выборах, демократа Джо Байдена один из ключевых штатов — Айову, прогнозирует телеканал Fox News.Трамп победил в этом штате и на выборах 2016 года. Айова дает шесть голосов выборщиков.Кроме того, действующий президент одижаемо побеждает и в Монтане (три выборщика), где пода подсчитаны При этом, по данным Ассошиэйтед Пресс, Байден побеждает в важном штате Миннесота (10 выборщиков).Согласно прогнозу Fox News, разрыв между кандидатами значительно сократился: Байден получает 237 голосов выборщиков, Трамп — 210.Большинство голосов избирателей подсчитают в ночь выборов, однако отправленные по почте бюллетени будут поступать до 9 ноября. Таким образом, окончательные результаты станут известны в течение недели.Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не официальные, но они пользуются значительным авторитетом.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

айова

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, айова, сша, в мире