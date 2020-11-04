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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1582969169.html
В СФ прокомментировали результаты голосования в ключевых штатах США
В СФ прокомментировали результаты голосования в ключевых штатах США
Предварительные результаты голосования в ключевых штатах США могут говорить об успехе действующего президента США Дональда Трампа, считает первый замглавы... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T08:10
2020-11-04T08:11
выборы президента сша — 2020
владимир джабаров
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Предварительные результаты голосования в ключевых штатах США могут говорить об успехе действующего президента США Дональда Трампа, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.За пост главы Белого дома борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден."Похоже, что Трамп повторяет свой успех на президентских выборах, побеждая в ключевых штатах", - сказал Джабаров РИА Новости в среду.При этом он напомнил, что по голосам выборщиков Трамп пока отстает, "нужно учитывать и бюллетени, отправленные за кандидатов по почте".Сенатор полагает, что для подсчета всех голосов потребуется неделя. "Чем меньше будет разрыв между кандидатами, без уверенной победы хотя бы в 5-6%, тем больше вероятность беспорядков в США, на это заряжено американское общество", - добавил Джабаров.Успех Трампа в президентской гонке законодатель связывает с "неудачной кандидатурой у демократов". "Пожилой кандидат, который путается или забывает речь. Непонятна избирателям кандидатура вице-президента", - сказал парламентарий.Джабаров также отметил, что для России "нет разницы", кто войдет в Белый дом, добавив: "не помню, чтобы кто-то из американских президентов поменял свое отношение к нам".Говоря о перспективах пролонгации договора о наступательных вооружениях (ДСНВ), Джабаров предположил, что в случае победы Трампа есть шанс ускориться для продления договора на год. Но это возможно, если Трампа не будут одолевать судебные иски, тогда "будет не до договора".Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/tramp-1582888716.html
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РИА Новости
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Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru.
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Корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский рассказывает, почему для Трампа так важна победа во Флориде
Корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский рассказывает, почему для Трампа так важна победа во Флориде
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владимир джабаров, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

В СФ прокомментировали результаты голосования в ключевых штатах США

08:10 04.11.2020 (обновлено: 08:11 04.11.2020)
 
© REUTERS / Mike BlakeЭкран с предварительными итогами голосования на президентских выборах в Сан-Диего, США
Экран с предварительными итогами голосования на президентских выборах в Сан-Диего, США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Mike Blake
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Предварительные результаты голосования в ключевых штатах США могут говорить об успехе действующего президента США Дональда Трампа, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
За пост главы Белого дома борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
"Похоже, что Трамп повторяет свой успех на президентских выборах, побеждая в ключевых штатах", - сказал Джабаров РИА Новости в среду.
При этом он напомнил, что по голосам выборщиков Трамп пока отстает, "нужно учитывать и бюллетени, отправленные за кандидатов по почте".
Сенатор полагает, что для подсчета всех голосов потребуется неделя. "Чем меньше будет разрыв между кандидатами, без уверенной победы хотя бы в 5-6%, тем больше вероятность беспорядков в США, на это заряжено американское общество", - добавил Джабаров.
Успех Трампа в президентской гонке законодатель связывает с "неудачной кандидатурой у демократов". "Пожилой кандидат, который путается или забывает речь. Непонятна избирателям кандидатура вице-президента", - сказал парламентарий.
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного ралли в штате Айова - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 18:53
Трамп показал Америке правду, которую она не сможет перенести
Джабаров также отметил, что для России "нет разницы", кто войдет в Белый дом, добавив: "не помню, чтобы кто-то из американских президентов поменял свое отношение к нам".
Говоря о перспективах пролонгации договора о наступательных вооружениях (ДСНВ), Джабаров предположил, что в случае победы Трампа есть шанс ускориться для продления договора на год. Но это возможно, если Трампа не будут одолевать судебные иски, тогда "будет не до договора".
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Владимир ДжабаровДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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