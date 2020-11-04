https://ria.ru/20201104/vybory-1582969169.html

В СФ прокомментировали результаты голосования в ключевых штатах США

В СФ прокомментировали результаты голосования в ключевых штатах США

Предварительные результаты голосования в ключевых штатах США могут говорить об успехе действующего президента США Дональда Трампа, считает первый замглавы... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T08:10

2020-11-04T08:10

2020-11-04T08:11

выборы президента сша — 2020

владимир джабаров

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Предварительные результаты голосования в ключевых штатах США могут говорить об успехе действующего президента США Дональда Трампа, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.За пост главы Белого дома борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден."Похоже, что Трамп повторяет свой успех на президентских выборах, побеждая в ключевых штатах", - сказал Джабаров РИА Новости в среду.При этом он напомнил, что по голосам выборщиков Трамп пока отстает, "нужно учитывать и бюллетени, отправленные за кандидатов по почте".Сенатор полагает, что для подсчета всех голосов потребуется неделя. "Чем меньше будет разрыв между кандидатами, без уверенной победы хотя бы в 5-6%, тем больше вероятность беспорядков в США, на это заряжено американское общество", - добавил Джабаров.Успех Трампа в президентской гонке законодатель связывает с "неудачной кандидатурой у демократов". "Пожилой кандидат, который путается или забывает речь. Непонятна избирателям кандидатура вице-президента", - сказал парламентарий.Джабаров также отметил, что для России "нет разницы", кто войдет в Белый дом, добавив: "не помню, чтобы кто-то из американских президентов поменял свое отношение к нам".Говоря о перспективах пролонгации договора о наступательных вооружениях (ДСНВ), Джабаров предположил, что в случае победы Трампа есть шанс ускориться для продления договора на год. Но это возможно, если Трампа не будут одолевать судебные иски, тогда "будет не до договора".Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/tramp-1582888716.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-04T08:10 true PT2M51S

Корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский рассказывает, почему для Трампа так важна победа во Флориде Корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский рассказывает, почему для Трампа так важна победа во Флориде 2020-11-04T08:10 true PT0M32S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир джабаров, дональд трамп, джо байден, сша, в мире