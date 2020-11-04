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Fox News: демократы побеждают республиканцев на выборах в сенат в Аризоне
Fox News: демократы побеждают республиканцев на выборах в сенат в Аризоне
Демократы отобрали у республиканцев важное место в сенате США от Аризоны, но проиграли Алабаму, прогнозирует телеканал Fox News. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T08:10
2020-11-04T08:10
2020-11-04T08:20
камала харрис
джо байден
алабама
выборы президента сша — 2020
аризона
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Демократы отобрали у республиканцев важное место в сенате США от Аризоны, но проиграли Алабаму, прогнозирует телеканал Fox News.По его данным, бывший астронавт Марк Келли победил действующего сенатора-республиканку Марту Максалли в Аризоне.В нынешнем составе сената у республиканцев в сенате 53 места против 47 у демократов. Чтобы получить большинство в 51 голос, демократам нужно четыре места. Если же демократ Джо Байден станет президентом, то демократам для большинства хватит и 50 голосов, поскольку в этом случае председателем сената по должности станет вице-президент Камала Харрис. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камала харрис, джо байден, алабама, аризона, сша, в мире