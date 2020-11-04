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Fox News: демократы побеждают республиканцев на выборах в сенат в Аризоне

Fox News: демократы побеждают республиканцев на выборах в сенат в Аризоне

Демократы отобрали у республиканцев важное место в сенате США от Аризоны, но проиграли Алабаму, прогнозирует телеканал Fox News. РИА Новости, 04.11.2020

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камала харрис

джо байден

алабама

выборы президента сша — 2020

аризона

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Демократы отобрали у республиканцев важное место в сенате США от Аризоны, но проиграли Алабаму, прогнозирует телеканал Fox News.По его данным, бывший астронавт Марк Келли победил действующего сенатора-республиканку Марту Максалли в Аризоне.В нынешнем составе сената у республиканцев в сенате 53 места против 47 у демократов. Чтобы получить большинство в 51 голос, демократам нужно четыре места. Если же демократ Джо Байден станет президентом, то демократам для большинства хватит и 50 голосов, поскольку в этом случае председателем сената по должности станет вице-президент Камала Харрис. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

алабама

аризона

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, джо байден, алабама, аризона, сша, в мире