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Fox News: Трамп побеждает в Техасе
Fox News: Трамп побеждает в Техасе
Действующий президент США Дональд Трамп побеждает в Техасе, что приносит ему еще 38 голосов выборщиков. Такой прогноз дает телеканал Fox News. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T08:00
2020-11-04T08:00
2020-11-04T08:02
джо байден
дональд трамп
сша
выборы президента сша — 2020
техас
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп побеждает в Техасе, что приносит ему еще 38 голосов выборщиков. Такой прогноз дает телеканал Fox News.Поначалу в этом республиканском штате сенсационно побеждал его соперник, демократ Джо Байден, но оказалось, что это был временный перекос по ходу подсчета голосов.Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
сша
техас
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, дональд трамп, сша, техас, в мире