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Fox News: Трамп побеждает в Техасе

Fox News: Трамп побеждает в Техасе

Действующий президент США Дональд Трамп побеждает в Техасе, что приносит ему еще 38 голосов выборщиков. Такой прогноз дает телеканал Fox News. РИА Новости, 04.11.2020

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джо байден

дональд трамп

сша

выборы президента сша — 2020

техас

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп побеждает в Техасе, что приносит ему еще 38 голосов выборщиков. Такой прогноз дает телеканал Fox News.Поначалу в этом республиканском штате сенсационно побеждал его соперник, демократ Джо Байден, но оказалось, что это был временный перекос по ходу подсчета голосов.Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

техас

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, дональд трамп, сша, техас, в мире