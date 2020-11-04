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Трамп значительно сократил разрыв с Байденом по числу выборщиков

Трамп значительно сократил разрыв с Байденом по числу выборщиков

Президент США Дональд Трамп значительно сократил отставание от своего соперника демократа Джо Байдена по числу выборщиков: 204 к 223, свидетельствует прогноз... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T07:58

2020-11-04T07:58

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дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2020

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп значительно сократил отставание от своего соперника демократа Джо Байдена по числу выборщиков: 204 к 223, свидетельствует прогноз Fox News.В частности, Трамп побеждает в ключевых штатах — Флориде и Техасе, а также лидирует в Висконсине, Айове, Огайо и увеличил отрыв в Пенсильвании.Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания некоторых штатов.Ведущие телеканалы и агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не официальные, но они пользуются значительным авторитетом.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире