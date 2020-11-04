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Подсчет результатов выборов в Мичигане может занять еще сутки
Подсчет результатов выборов в Мичигане может занять еще сутки
Подсчет результатов выборов президента США в ключевом штате Мичиган может занять еще сутки, заявила на пресс-конференции госсекретарь штата Джослин Бенсон. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T07:46
2020-11-04T07:46
2020-11-04T07:53
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2020
мичиган
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Подсчет результатов выборов президента США в ключевом штате Мичиган может занять еще сутки, заявила на пресс-конференции госсекретарь штата Джослин Бенсон.По ее словам, речь идет об "оспаривании" и "контрольной оценке" результатов на отдельных участках и в округах."Поэтому мы и говорим, что увидим результаты в течение последующих 24 часов", - добавила она.В Мичигане, где 16 выборщиков, пока что лидирует действующий президент-республиканец Дональд Трамп.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире