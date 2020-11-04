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Подсчет результатов выборов в Мичигане может занять еще сутки

Подсчет результатов выборов в Мичигане может занять еще сутки

Подсчет результатов выборов президента США в ключевом штате Мичиган может занять еще сутки, заявила на пресс-конференции госсекретарь штата Джослин Бенсон. РИА Новости, 04.11.2020

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2020-11-04T07:46

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дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2020

мичиган

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Подсчет результатов выборов президента США в ключевом штате Мичиган может занять еще сутки, заявила на пресс-конференции госсекретарь штата Джослин Бенсон.По ее словам, речь идет об "оспаривании" и "контрольной оценке" результатов на отдельных участках и в округах."Поэтому мы и говорим, что увидим результаты в течение последующих 24 часов", - добавила она.В Мичигане, где 16 выборщиков, пока что лидирует действующий президент-республиканец Дональд Трамп.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

мичиган

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире