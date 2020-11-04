https://ria.ru/20201104/vybory-1582965384.html

Эксперт: Трамп не признает поражение, пока не посчитают последний голос

Эксперт: Трамп не признает поражение, пока не посчитают последний голос

Действующий президент США Дональд Трамп не признает поражение, пока не будет посчитан последний голос на президентских выборах, считает профессор Фуданьского... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T07:32

2020-11-04T07:32

2020-11-04T07:32

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

китай

сша

в мире

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ПЕКИН, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп не признает поражение, пока не будет посчитан последний голос на президентских выборах, считает профессор Фуданьского университета Шэнь И.В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.По его словам, несмотря на то, что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.По мнению эксперта, любое объявление о победе до публикации официальных результатов может привести к беспорядкам."В случае, если ситуация вокруг выборов будет действительно неблагоприятна для Трампа, он, вполне возможно, может заранее объявить себя победителем, что приведёт к конституционному кризису в стране. Конечно, такого развития событий никто не хочет", - сказал эксперт.По его словам, на данный момент ни одна из сторон не готова признать победу соперника. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20201104/vybory-1582961901.html

китай

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, китай, сша, в мире