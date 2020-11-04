Эксперт: Трамп не признает поражение, пока не посчитают последний голос
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
ПЕКИН, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп не признает поражение, пока не будет посчитан последний голос на президентских выборах, считает профессор Фуданьского университета Шэнь И.
В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
"Результаты выборов с большой вероятностью появятся не так быстро. Трамп не признает поражение, пока не будет посчитан последний голос", - заявил РИА Новости эксперт.
По его словам, несмотря на то, что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.
"Если судить по итогам выборов 2016 года, то они отличаются от опросов общественного мнения. Кроме того, электорат Трампа его очень твёрдо поддерживает", - отметил Шэнь И.
По мнению эксперта, любое объявление о победе до публикации официальных результатов может привести к беспорядкам.
"В случае, если ситуация вокруг выборов будет действительно неблагоприятна для Трампа, он, вполне возможно, может заранее объявить себя победителем, что приведёт к конституционному кризису в стране. Конечно, такого развития событий никто не хочет", - сказал эксперт.
По его словам, на данный момент ни одна из сторон не готова признать победу соперника.
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