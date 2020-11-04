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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1582965384.html
Эксперт: Трамп не признает поражение, пока не посчитают последний голос
Эксперт: Трамп не признает поражение, пока не посчитают последний голос
Действующий президент США Дональд Трамп не признает поражение, пока не будет посчитан последний голос на президентских выборах, считает профессор Фуданьского... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T07:32
2020-11-04T07:32
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
китай
сша
в мире
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ПЕКИН, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп не признает поражение, пока не будет посчитан последний голос на президентских выборах, считает профессор Фуданьского университета Шэнь И.В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.По его словам, несмотря на то, что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.По мнению эксперта, любое объявление о победе до публикации официальных результатов может привести к беспорядкам."В случае, если ситуация вокруг выборов будет действительно неблагоприятна для Трампа, он, вполне возможно, может заранее объявить себя победителем, что приведёт к конституционному кризису в стране. Конечно, такого развития событий никто не хочет", - сказал эксперт.По его словам, на данный момент ни одна из сторон не готова признать победу соперника. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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дональд трамп, джо байден, китай, сша, в мире

Эксперт: Трамп не признает поражение, пока не посчитают последний голос

07:32 04.11.2020
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне
Президент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / Alex Brandon
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ПЕКИН, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп не признает поражение, пока не будет посчитан последний голос на президентских выборах, считает профессор Фуданьского университета Шэнь И.
В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
"Результаты выборов с большой вероятностью появятся не так быстро. Трамп не признает поражение, пока не будет посчитан последний голос", - заявил РИА Новости эксперт.
По его словам, несмотря на то, что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.
Человек в маске Дональда Трампа общается с прохожими у Башни Трампа в Нью-Йорке в день выборов президента США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
06:45Сказано в эфире
Эксперт перечислил "ожидаемые сюрпризы" после выборов в СШАВ США завершаются президентские выборы. О сюрпризах при подсчете голосов в эфире радио Sputnik рассказал профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннеси Андрей Коробков.
"Если судить по итогам выборов 2016 года, то они отличаются от опросов общественного мнения. Кроме того, электорат Трампа его очень твёрдо поддерживает", - отметил Шэнь И.
По мнению эксперта, любое объявление о победе до публикации официальных результатов может привести к беспорядкам.
"В случае, если ситуация вокруг выборов будет действительно неблагоприятна для Трампа, он, вполне возможно, может заранее объявить себя победителем, что приведёт к конституционному кризису в стране. Конечно, такого развития событий никто не хочет", - сказал эксперт.
По его словам, на данный момент ни одна из сторон не готова признать победу соперника.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденКитайСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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