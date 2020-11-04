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Fox News: Байден побеждает в Калифорнии, Вашингтоне и Орегоне

Fox News: Байден побеждает в Калифорнии, Вашингтоне и Орегоне

Кандидат от демократов Джо Байден ожидаемо победил в крупнейшем штате Калифорнии с 55 выборщиками, штате Вашингтон с 12 выборщиками и Орегоне с 7 выборщиками,... РИА Новости, 04.11.2020

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дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2020

калифорния

вашингтон (город)

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат от демократов Джо Байден ожидаемо победил в крупнейшем штате Калифорнии с 55 выборщиками, штате Вашингтон с 12 выборщиками и Орегоне с 7 выборщиками, тогда как президент США Дональд Трамп довольствовался 4 выборщиками в республиканском Айдахо, прогнозирует Fox News.По его данным, Байден набирает уже 207 выборщиков против 148 у Трампа.По более осторожным данным CNN, у Байдена 192 голоса выборщиков, у Трампа 108.Для победы на выборах необходимо 270 выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

калифорния

вашингтон (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, калифорния, вашингтон (город), в мире