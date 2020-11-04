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NYT: Трамп выиграл все голоса выборщиков в Небраске

NYT: Трамп выиграл все голоса выборщиков в Небраске

Президент США Дональд Трамп выиграл все пять голосов выборщиков в штате Небраска, прогнозирует New York Times на основе предварительных результатов. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T06:47

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2020-11-04T06:52

мэн (штат)

вашингтон (город)

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

небраска

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выиграл все пять голосов выборщиков в штате Небраска, прогнозирует New York Times на основе предварительных результатов.Ранее Fox News отдавал Трампу не менее 4 голосов из 5 голосов выборщиков в Небраске.Небраска - один из двух штатов (наряду с Мэном), который не отдает все голоса выборщиков победителю на уровне штата, а распределяет два голоса победителю на уровне штата и три голоса - по округам конгресса.Победа Трампа в Небраске ожидалась, так как штат традиционно республиканский.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

мэн (штат)

вашингтон (город)

сша

небраска

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мэн (штат), вашингтон (город), дональд трамп, сша, небраска, в мире