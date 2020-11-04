https://ria.ru/20201104/vybory-1582961785.html

В Калифорнии расследуют сообщения о поддельном избирательном участке

В Калифорнии расследуют сообщения о поддельном избирательном участке

Власти округа Ориндж в американском штате Калифорния расследуют сообщения, что кто-то создал поддельный избирательный участок в городе Вестминстер, принимал... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T06:44

2020-11-04T06:44

2020-11-04T06:46

выборы президента сша — 2020

калифорния

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582955120_0:37:1204:714_1400x0_80_0_0_f8e25f3a3efd2684b432a271626936c8.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Власти округа Ориндж в американском штате Калифорния расследуют сообщения, что кто-то создал поддельный избирательный участок в городе Вестминстер, принимал бюллетени и выдавал фальшивые наклейки "Я проголосовал", сообщает газета Los Angeles Times.Репортер издания направился на место, заметив пост в Twitter о якобы поддельном избирательном участке. Он увидел, как люди входили со своими бюллетенями и выходили с наклейками "Я проголосовал". Журналист позвонил в бюро регистрации избирателей, где ему подтвердили информацию, что это не один из официальных избирательных участков.По словам Нила Келли, занимающегося регистрацией избирателей, около 15.00 по местному времени (02.00 мск) должностные лица прибыли на место инцидента для расследования ситуации. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

калифорния

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калифорния, сша, в мире