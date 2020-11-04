https://ria.ru/20201104/vybory-1582961588.html

Депутат Госдумы спрогнозировал курс США после выборов

Депутат Госдумы спрогнозировал курс США после выборов

И Дональд Трамп, и Джо Байден в случае победы на президентских выборах в США будут проводить неприятный для России внешнеполитический курс, считает первый... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T06:43

2020-11-04T06:43

2020-11-04T06:43

выборы президента сша — 2020

россия

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. И Дональд Трамп, и Джо Байден в случае победы на президентских выборах в США будут проводить неприятный для России внешнеполитический курс, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox, CNN и AP дают Байдену 129 выборщиков, Трампу - 109 (для победы нужно 270).Новиков отметил, что хотя Трамп поступательно реализовывал многие позиции, связанные со своей прошлой избирательной кампанией, - запуском экономического роста в США, возвращением отдельных производств и многое другое вещи, но в вопросах внешнеполитической повестки он не смог выйти за рамки тех постулатов, которые формулирует американский истеблишмент. Что касается возможной политики Байдена, подчёркивает Новиков, тут все более очевидно: у него антироссийский вектор заточен более жестко и четко."Поэтому хоть Байден, хоть Трамп будут проводить достаточно неприятный, мягко говоря, для РФ курс на международной арене разными способами", - добавил парламентарий.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/demokraty-1582957943.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, джо байден, сша, в мире