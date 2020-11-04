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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1582961588.html
Депутат Госдумы спрогнозировал курс США после выборов
Депутат Госдумы спрогнозировал курс США после выборов
И Дональд Трамп, и Джо Байден в случае победы на президентских выборах в США будут проводить неприятный для России внешнеполитический курс, считает первый... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T06:43
2020-11-04T06:43
выборы президента сша — 2020
россия
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. И Дональд Трамп, и Джо Байден в случае победы на президентских выборах в США будут проводить неприятный для России внешнеполитический курс, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox, CNN и AP дают Байдену 129 выборщиков, Трампу - 109 (для победы нужно 270).Новиков отметил, что хотя Трамп поступательно реализовывал многие позиции, связанные со своей прошлой избирательной кампанией, - запуском экономического роста в США, возвращением отдельных производств и многое другое вещи, но в вопросах внешнеполитической повестки он не смог выйти за рамки тех постулатов, которые формулирует американский истеблишмент. Что касается возможной политики Байдена, подчёркивает Новиков, тут все более очевидно: у него антироссийский вектор заточен более жестко и четко."Поэтому хоть Байден, хоть Трамп будут проводить достаточно неприятный, мягко говоря, для РФ курс на международной арене разными способами", - добавил парламентарий.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/demokraty-1582957943.html
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россия, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Депутат Госдумы спрогнозировал курс США после выборов

06:43 04.11.2020
 
© REUTERS / Marco BelloСторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Майами, США
Сторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Майами, США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Marco Bello
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. И Дональд Трамп, и Джо Байден в случае победы на президентских выборах в США будут проводить неприятный для России внешнеполитический курс, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox, CNN и AP дают Байдену 129 выборщиков, Трампу - 109 (для победы нужно 270).
"Ясно, что впервые выборы в США проходят не только на фоне пандемии коронавируса, но и на фоне таких активных разговоров о так называемом "глубинном государстве", которые, конечно, определяет очень многое в американской политической жизни. И в этом отношении от этого глубинного государства не может быть свободен ни один американский президент, не только Байден, все постулаты внешней политики формулируются с пожеланиями постулатов этого глубинного государства", - сказал депутат РИА Новости.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
06:00Выборы президента США — 2020
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Новиков отметил, что хотя Трамп поступательно реализовывал многие позиции, связанные со своей прошлой избирательной кампанией, - запуском экономического роста в США, возвращением отдельных производств и многое другое вещи, но в вопросах внешнеполитической повестки он не смог выйти за рамки тех постулатов, которые формулирует американский истеблишмент. Что касается возможной политики Байдена, подчёркивает Новиков, тут все более очевидно: у него антироссийский вектор заточен более жестко и четко.
"Поэтому хоть Байден, хоть Трамп будут проводить достаточно неприятный, мягко говоря, для РФ курс на международной арене разными способами", - добавил парламентарий.
"Еще раз надо зафиксировать, что санкции пришли всерьез и надолго, и противостоять им можно только одним способом: с одной стороны, наращивая собственную экономику и улучшая жизнь в Российской Федерации, и одновременно восстанавливая систему разного рода, прежде всего двусторонних союзнических отношений", - добавил депутат.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020РоссияДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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