Депутат Госдумы спрогнозировал курс США после выборов
© REUTERS / Marco BelloСторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Майами, США
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. И Дональд Трамп, и Джо Байден в случае победы на президентских выборах в США будут проводить неприятный для России внешнеполитический курс, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox, CNN и AP дают Байдену 129 выборщиков, Трампу - 109 (для победы нужно 270).
"Ясно, что впервые выборы в США проходят не только на фоне пандемии коронавируса, но и на фоне таких активных разговоров о так называемом "глубинном государстве", которые, конечно, определяет очень многое в американской политической жизни. И в этом отношении от этого глубинного государства не может быть свободен ни один американский президент, не только Байден, все постулаты внешней политики формулируются с пожеланиями постулатов этого глубинного государства", - сказал депутат РИА Новости.
Новиков отметил, что хотя Трамп поступательно реализовывал многие позиции, связанные со своей прошлой избирательной кампанией, - запуском экономического роста в США, возвращением отдельных производств и многое другое вещи, но в вопросах внешнеполитической повестки он не смог выйти за рамки тех постулатов, которые формулирует американский истеблишмент. Что касается возможной политики Байдена, подчёркивает Новиков, тут все более очевидно: у него антироссийский вектор заточен более жестко и четко.
"Поэтому хоть Байден, хоть Трамп будут проводить достаточно неприятный, мягко говоря, для РФ курс на международной арене разными способами", - добавил парламентарий.
"Еще раз надо зафиксировать, что санкции пришли всерьез и надолго, и противостоять им можно только одним способом: с одной стороны, наращивая собственную экономику и улучшая жизнь в Российской Федерации, и одновременно восстанавливая систему разного рода, прежде всего двусторонних союзнических отношений", - добавил депутат.
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