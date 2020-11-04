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NBC: Байден побеждает в Нью-Гэмпшире

NBC: Байден побеждает в Нью-Гэмпшире

Кандидат демократов в президенты США Джо Байден побеждает в штате Нью-Гэмпшир с четырьмя голосами выборщиков, прогнозирует NBC. РИА Новости, 04.11.2020

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2020-11-04T06:32

2020-11-04T06:35

вашингтон (город)

джо байден

нью-гэмпшир

выборы президента сша — 2020

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат демократов в президенты США Джо Байден побеждает в штате Нью-Гэмпшир с четырьмя голосами выборщиков, прогнозирует NBC.Нью-Гэмпшир традиционно считается "колеблющимся" штатом, но последние четыре каденции выборов его выигрывали демократы, демократ Байден лидировал в опросах в штате и в этом году.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

вашингтон (город)

нью-гэмпшир

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), джо байден, нью-гэмпшир, сша, в мире