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NBC: Байден побеждает в Нью-Гэмпшире
NBC: Байден побеждает в Нью-Гэмпшире
Кандидат демократов в президенты США Джо Байден побеждает в штате Нью-Гэмпшир с четырьмя голосами выборщиков, прогнозирует NBC. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T06:32
2020-11-04T06:32
2020-11-04T06:35
вашингтон (город)
джо байден
нью-гэмпшир
выборы президента сша — 2020
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат демократов в президенты США Джо Байден побеждает в штате Нью-Гэмпшир с четырьмя голосами выборщиков, прогнозирует NBC.Нью-Гэмпшир традиционно считается "колеблющимся" штатом, но последние четыре каденции выборов его выигрывали демократы, демократ Байден лидировал в опросах в штате и в этом году.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (город), джо байден, нью-гэмпшир, сша, в мире