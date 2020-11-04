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Байден лидирует в Аризоне
Байден лидирует в Аризоне
Кандидат от демократов в президенты США Джо Байден уверенно лидирует в штате Аризона с 11 выборщиками, свидетельствуют результаты подсчета 71% бюллетеней. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T06:31
2020-11-04T06:31
2020-11-04T06:32
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат от демократов в президенты США Джо Байден уверенно лидирует в штате Аризона с 11 выборщиками, свидетельствуют результаты подсчета 71% бюллетеней.У Байдена после подсчета 71% бюллетеней 53,9% голосов, у президента-республиканца Дональда Трампа – 44%.В силу правил подсчета голосов в Аризоне первые результаты могут демонстрировать небольшой "перекос" в пользу демократов, которые предпочитают голосовать по почте - именно эти голоса подсчитывают в Аризоне первыми. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, аризона, сша, в мире