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Байден лидирует в Аризоне

Байден лидирует в Аризоне

Кандидат от демократов в президенты США Джо Байден уверенно лидирует в штате Аризона с 11 выборщиками, свидетельствуют результаты подсчета 71% бюллетеней. РИА Новости, 04.11.2020

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выборы президента сша — 2020

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат от демократов в президенты США Джо Байден уверенно лидирует в штате Аризона с 11 выборщиками, свидетельствуют результаты подсчета 71% бюллетеней.У Байдена после подсчета 71% бюллетеней 53,9% голосов, у президента-республиканца Дональда Трампа – 44%.В силу правил подсчета голосов в Аризоне первые результаты могут демонстрировать небольшой "перекос" в пользу демократов, которые предпочитают голосовать по почте - именно эти голоса подсчитывают в Аризоне первыми. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, аризона, сша, в мире