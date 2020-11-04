Эксперт назвала возможные последствия победы Трампа
06:29 04.11.2020 (обновлено: 06:58 04.11.2020)
© REUTERS / Carlo AllegriЧеловек в маске Дональда Трампа общается с прохожими у Башни Трампа в Нью-Йорке в день выборов президента США
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп показывает уверенные результаты на выборах, а его победа может породить волну популизма по всему миру, считает руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова.
Трамп пока лидирует по числу голосов избирателей (50% против 48,6% у кандидата от демократов Джо Байдена) - но получает меньше голосов выборщиков (109 против 129), следует из расчетов Fox.
"Выборы только что завершились, поэтому все цифры — только предварительные. Из спорных штатов. В Техасе подсчитано у Трампа преимущество в 2%. В другом важном спорном штате, во Флориде, и Трамп ведёт на 3,4%. Байден ведёт в Пенсильвании с перевесом в 2%, в Висконсине в 1%. Пока Трамп показывает уверенные результаты. Популизм явно работает", - сказала Крашенинникова РИА Новости.
"В каком же кризисе должна быть система, чтобы её разрушение американцы воспринимали с таким оптимизмом? Если, несмотря на коронавирус, несмотря, на провал в экономике, Трамп победит и в этот раз, то какой вывод сделают из этого политики в других странах? Волна популизма пойдёт по миру", - отмечает эксперт.
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