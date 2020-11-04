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Эксперт назвала возможные последствия победы Трампа

Эксперт назвала возможные последствия победы Трампа

Действующий президент США Дональд Трамп показывает уверенные результаты на выборах, а его победа может породить волну популизма по всему миру, считает... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T06:29

2020-11-04T06:29

2020-11-04T06:58

выборы президента сша — 2020

вероника крашенинникова

дональд трамп

джо байден

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп показывает уверенные результаты на выборах, а его победа может породить волну популизма по всему миру, считает руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова.Трамп пока лидирует по числу голосов избирателей (50% против 48,6% у кандидата от демократов Джо Байдена) - но получает меньше голосов выборщиков (109 против 129), следует из расчетов Fox."В каком же кризисе должна быть система, чтобы её разрушение американцы воспринимали с таким оптимизмом? Если, несмотря на коронавирус, несмотря, на провал в экономике, Трамп победит и в этот раз, то какой вывод сделают из этого политики в других странах? Волна популизма пойдёт по миру", - отмечает эксперт.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

москва

сша

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры кукольного Трампа у Белого дома Обстановка у Белого дома спокойная: играет музыка, около 200 человек прогуливаются, делают селфи с кукольным Трампом. На стену одного из зданий выводят проекцию с теленовостями. Поодаль от собравшихся дежурят полицейские. На прилегающих улицах большое количество патрульных автомобилей. 2020-11-04T06:29 true PT0M20S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вероника крашенинникова, дональд трамп, джо байден, москва, сша, в мире