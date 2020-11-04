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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1582960562.html
Эксперт назвала возможные последствия победы Трампа
Эксперт назвала возможные последствия победы Трампа
Действующий президент США Дональд Трамп показывает уверенные результаты на выборах, а его победа может породить волну популизма по всему миру, считает... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T06:29
2020-11-04T06:58
выборы президента сша — 2020
вероника крашенинникова
дональд трамп
джо байден
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп показывает уверенные результаты на выборах, а его победа может породить волну популизма по всему миру, считает руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова.Трамп пока лидирует по числу голосов избирателей (50% против 48,6% у кандидата от демократов Джо Байдена) - но получает меньше голосов выборщиков (109 против 129), следует из расчетов Fox."В каком же кризисе должна быть система, чтобы её разрушение американцы воспринимали с таким оптимизмом? Если, несмотря на коронавирус, несмотря, на провал в экономике, Трамп победит и в этот раз, то какой вывод сделают из этого политики в других странах? Волна популизма пойдёт по миру", - отмечает эксперт.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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сша
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Кадры кукольного Трампа у Белого дома
Обстановка у Белого дома спокойная: играет музыка, около 200 человек прогуливаются, делают селфи с кукольным Трампом. На стену одного из зданий выводят проекцию с теленовостями. Поодаль от собравшихся дежурят полицейские. На прилегающих улицах большое количество патрульных автомобилей.
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вероника крашенинникова, дональд трамп, джо байден, москва, сша, в мире

Эксперт назвала возможные последствия победы Трампа

06:29 04.11.2020 (обновлено: 06:58 04.11.2020)
 
© REUTERS / Carlo AllegriЧеловек в маске Дональда Трампа общается с прохожими у Башни Трампа в Нью-Йорке в день выборов президента США
Человек в маске Дональда Трампа общается с прохожими у Башни Трампа в Нью-Йорке в день выборов президента США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Carlo Allegri
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп показывает уверенные результаты на выборах, а его победа может породить волну популизма по всему миру, считает руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова.
Трамп пока лидирует по числу голосов избирателей (50% против 48,6% у кандидата от демократов Джо Байдена) - но получает меньше голосов выборщиков (109 против 129), следует из расчетов Fox.
"Выборы только что завершились, поэтому все цифры — только предварительные. Из спорных штатов. В Техасе подсчитано у Трампа преимущество в 2%. В другом важном спорном штате, во Флориде, и Трамп ведёт на 3,4%. Байден ведёт в Пенсильвании с перевесом в 2%, в Висконсине в 1%. Пока Трамп показывает уверенные результаты. Популизм явно работает", - сказала Крашенинникова РИА Новости.
"В каком же кризисе должна быть система, чтобы её разрушение американцы воспринимали с таким оптимизмом? Если, несмотря на коронавирус, несмотря, на провал в экономике, Трамп победит и в этот раз, то какой вывод сделают из этого политики в других странах? Волна популизма пойдёт по миру", - отмечает эксперт.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Вероника КрашенинниковаДональд ТрампДжо БайденМоскваСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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