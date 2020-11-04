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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1582960305.html
Эксперт отметил солидную базу поддержки Трампа на выборах
Эксперт отметил солидную базу поддержки Трампа на выборах
Промежуточные итоги голосования на выборах президента США показывают солидную поддержку Дональда Трампа у населения, считает президент Нью-Йоркского... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T06:26
2020-11-04T06:26
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Промежуточные итоги голосования на выборах президента США показывают солидную поддержку Дональда Трампа у населения, считает президент Нью-Йоркского консалтингового бюро Николай Пахомов.В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден."Главный итог, о котором можно говорить предварительно, это то, что Трамп победил в том, что продемонстрировал очень солидную базу поддержки у населения. У него всегда были верные сторонники, которые поддерживали его четыре года и которых он не растерял. Сейчас в национальном масштабе можно говорить, что это минимум 40%. А вообще результаты у Трампа везде солидные. Хватит ли этой поддержки для победы - другой вопрос, но по крайней мере он уже эту поддержку продемонстрировал, что видно даже на текущий момент", - сказал Пахомов РИА Новости.Что касается предварительных результатов голосования по штатам, то аналитик отметил, что есть сюрпризы, и их очень много."Например, по прогнозам было понятно, что Трамп выиграет во Флориде, но мы видим сейчас, что он выигрывает даже с ещё более солидным преимуществом, чем можно было предположить", - отметил эксперт.Ещё больший сюрприз, по мнению Пахомова, высокие цифры у Трампа в Мичигане."Это среднезападный штат на севере, где Байдену давали на 10% больше. А, судя по тенденции после подсчёта 20% (бюллетеней), у Трампа там больше уже на 17% (голосов). Это один из неопределившихся штатов, Трамп может там выиграть - определенно у него шансы есть, хотя, казалось, что их у него там очень мало", - заявил собеседник агентства.На его взгляд, "весьма необычно выступает и Байден". "Самые интересные цифры на текущий момент - в Техасе, где после подсчёта 60% голосов Байден опережал Трампа. Это интересная тенденция. Хотя уже сейчас Трамп там выигрывает ", - отметил политолог.В качестве другого примера он назвал штат Огайо, "где давали серьезные шансы Трампу", но при этом Байден одно время лидировал с "серьезным преимуществом".&nbsp; "Результат, конечно, неокончательный, но тенденция любопытная", - считает Пахомов.Эксперт отметил, что "Трамп показал серьезную поддержку населения, игры в одни ворота нет, какого-то разгрома Трампа не видно"."И даже те голоса, которые он проигрывает, технологически оспариваются, что понимают сами демократы, так как одна из серьезнейших статей предвыборного бюджета Байдена - на юристов и суды", - напомнил Пахомов. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/vybory-1582959891.html
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РИА Новости
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Эксперт отметил солидную базу поддержки Трампа на выборах

06:26 04.11.2020
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне
Президент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Промежуточные итоги голосования на выборах президента США показывают солидную поддержку Дональда Трампа у населения, считает президент Нью-Йоркского консалтингового бюро Николай Пахомов.
В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
"Главный итог, о котором можно говорить предварительно, это то, что Трамп победил в том, что продемонстрировал очень солидную базу поддержки у населения. У него всегда были верные сторонники, которые поддерживали его четыре года и которых он не растерял. Сейчас в национальном масштабе можно говорить, что это минимум 40%. А вообще результаты у Трампа везде солидные. Хватит ли этой поддержки для победы - другой вопрос, но по крайней мере он уже эту поддержку продемонстрировал, что видно даже на текущий момент", - сказал Пахомов РИА Новости.
Что касается предварительных результатов голосования по штатам, то аналитик отметил, что есть сюрпризы, и их очень много.
Экран с предварительными результатами голосования на президентских выборах в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
06:21Выборы президента США — 2020
Явного фаворита нет: Трамп и Байден сошлись в борьбе за голоса выборщиков
"Например, по прогнозам было понятно, что Трамп выиграет во Флориде, но мы видим сейчас, что он выигрывает даже с ещё более солидным преимуществом, чем можно было предположить", - отметил эксперт.
Ещё больший сюрприз, по мнению Пахомова, высокие цифры у Трампа в Мичигане.
"Это среднезападный штат на севере, где Байдену давали на 10% больше. А, судя по тенденции после подсчёта 20% (бюллетеней), у Трампа там больше уже на 17% (голосов). Это один из неопределившихся штатов, Трамп может там выиграть - определенно у него шансы есть, хотя, казалось, что их у него там очень мало", - заявил собеседник агентства.
На его взгляд, "весьма необычно выступает и Байден". "Самые интересные цифры на текущий момент - в Техасе, где после подсчёта 60% голосов Байден опережал Трампа. Это интересная тенденция. Хотя уже сейчас Трамп там выигрывает ", - отметил политолог.
В качестве другого примера он назвал штат Огайо, "где давали серьезные шансы Трампу", но при этом Байден одно время лидировал с "серьезным преимуществом".  "Результат, конечно, неокончательный, но тенденция любопытная", - считает Пахомов.
Эксперт отметил, что "Трамп показал серьезную поддержку населения, игры в одни ворота нет, какого-то разгрома Трампа не видно".
"И даже те голоса, которые он проигрывает, технологически оспариваются, что понимают сами демократы, так как одна из серьезнейших статей предвыборного бюджета Байдена - на юристов и суды", - напомнил Пахомов.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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