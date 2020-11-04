https://ria.ru/20201104/vybory-1582959891.html
Явного фаворита нет: Трамп и Байден сошлись в борьбе за голоса выборщиков
Явного фаворита нет: Трамп и Байден сошлись в борьбе за голоса выборщиков
Ход подсчета голосов на выборах президента США пока не выявил явного фаворита в гонке за пост главы государства. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T06:21
2020-11-04T06:21
2020-11-04T07:51
выборы президента сша — 2020
дмитрий новиков
дональд трамп
джо байден
луизиана
вайоминг
вашингтон (город)
сша
округ колумбия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582944999_39:0:2701:1497_1400x0_80_0_0_530ba3a5bca8cac536bcffa175778de3.jpg
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Ход подсчета голосов на выборах президента США пока не выявил явного фаворита в гонке за пост главы государства.Как показывают данные с закрывшихся участков и имеющиеся прогнозы, действующий президент-республиканец Дональд Трамп и его соперник-демократ Джо Байден продолжают упорную борьбу в большинстве из штатов. К утру по московскому времени, по данным Fox News, Трамп получает 109 выборщиков (72 по данным CNN) при 270 необходимых для победы, а Байден – 129 (89).Главное - не потерять своеЕще задолго до выборов было ясно, что Трампу для победы необходимо сохранить все традиционно республиканские штаты и победить в некоторых колеблющихся. Начал действующий президент неплохо – он фактически обеспечил себе победу в Флориде, которая дает голоса 29 выборщиков.Однако затем над ним нависла серьезная опасность, которая могла привести к самой громкой сенсации нынешних выборов: Байден начал выигрывать, причем довольно убедительно, в одном из ключевых штатов, да еще в традиционном оплоте республиканцев – Техасе. А это 38 выборщиков, то есть, штат решающий."У Байдена больше возможностей победить. У Трампа только одна - удержать Техас и победить в Пенсильвании", - пояснил эксперт.Но после того как подсчет голосов в Техасе перевалил через половину, ситуация для действующего президента начала выправляться и сейчас Трамп лидерство там перехватил.Всего Трамп пока обеспечил себе победу в Луизиане (8 выборщиков), Вайоминге, Северной и Южной Дакотах (все по 3), Оклахоме (7), Индиане (11), Кентукки (8), Теннесси (11), Западной Виргинии (5), Пенсильвании (20), Канзасе (6) и ряде других.В активе у Байдена, среди прочих, Колорадо (9), Аризона (11), Нью-Йорк (29), Коннектикут (7), Массачусетс (11), столичный округ Колумбия (3), Айова (6).Подсчет по перепискеКак бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте, и в нем может быть основная интрига.По мнению эксперта, возможен политический скандал, который "растянется от нескольких дней до нескольких недель, если все утонет в судебных исках"."Это может дойти до самого высокого уровня, где Трамп заведомо смог укрепить свои позиции. У него – большинство в Верховном суде, и там у него есть весомое преимущество перед Байденом", - прокомментировал политолог.Выборы не только президентаПараллельно с президентской гонкой в Соединенных Штатах идут выборы в обе палаты парламента страны. И от их исхода может зависеть не меньше.По его словам, даже если Трамп победит, его партия с высокой вероятностью "потеряет Конгресс и сильно ослабнет на уровне легислатур штатов"."Таким образом, то большое правительство, которым руководил Трамп с 2017 года, сожмется, что будет сильно ограничивать его как во внутриполитических инициативах, так и во внешних. В том числе касательно российско-американских отношений", - считает он.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
луизиана
вайоминг
вашингтон (город)
сша
округ колумбия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры демонстрантов у Белого дома, призывающие убрать Трампа
Кадры демонстрантов у Белого дома, призывающие убрать Трампа
2020-11-04T06:21
true
PT0M49S
Кадры кукольного Трампа у Белого дома
Обстановка у Белого дома спокойная: играет музыка, около 200 человек прогуливаются, делают селфи с кукольным Трампом. На стену одного из зданий выводят проекцию с теленовостями. Поодаль от собравшихся дежурят полицейские. На прилегающих улицах большое количество патрульных автомобилей.
2020-11-04T06:21
true
PT0M20S
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582944999_45:0:2776:2048_1400x0_80_0_0_3a51d3843722630515b85de7a330e66d.jpg
Потасовка у Белого дома: полиция оттеснила музыкальный грузовик
Кадры потасовки между активистами и полицией недалеко от Белого дома. Полиция оттеснила грузовик с музыкой с проезжей части, после чего активисты начали расходиться.
2020-11-04T06:21
true
PT0M53S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий новиков, дональд трамп, джо байден, луизиана, вайоминг, вашингтон (город), сша, округ колумбия, в мире
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости.
Ход подсчета голосов на выборах президента США
пока не выявил явного фаворита в гонке за пост главы государства.
Как показывают данные с закрывшихся участков и имеющиеся прогнозы, действующий президент-республиканец Дональд Трамп
и его соперник-демократ Джо Байден
продолжают упорную борьбу в большинстве из штатов. К утру по московскому времени, по данным Fox News
, Трамп получает 109 выборщиков (72 по данным CNN
) при 270 необходимых для победы, а Байден – 129 (89).
Главное - не потерять свое
Еще задолго до выборов было ясно, что Трампу для победы необходимо сохранить все традиционно республиканские штаты и победить в некоторых колеблющихся. Начал действующий президент неплохо – он фактически обеспечил себе победу в Флориде
, которая дает голоса 29 выборщиков.
Однако затем над ним нависла серьезная опасность, которая могла привести к самой громкой сенсации нынешних выборов: Байден начал выигрывать, причем довольно убедительно, в одном из ключевых штатов, да еще в традиционном оплоте республиканцев – Техасе
. А это 38 выборщиков, то есть, штат решающий.
"Если Трамп потеряет Техас, для него все будет кончено", - заявил в эфире телеканала "Россия 24" профессор Американского института в Вашингтоне Питер Кузник.
"У Байдена больше возможностей победить. У Трампа только одна - удержать Техас и победить в Пенсильвании", - пояснил эксперт.
Но после того как подсчет голосов в Техасе перевалил через половину, ситуация для действующего президента начала выправляться и сейчас Трамп лидерство там перехватил.
Всего Трамп пока обеспечил себе победу в Луизиане
(8 выборщиков), Вайоминге
, Северной и Южной Дакотах
(все по 3), Оклахоме
(7), Индиане (11), Кентукки
(8), Теннесси
(11), Западной Виргинии
(5), Пенсильвании (20), Канзасе (6) и ряде других.
В активе у Байдена, среди прочих, Колорадо
(9), Аризона (11), Нью-Йорк
(29), Коннектикут
(7), Массачусетс
(11), столичный округ Колумбия
(3), Айова (6).
Подсчет по переписке
Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте, и в нем может быть основная интрига.
"Это главная проблема. Существует довольно много моделей, при которых Трамп, скорее всего, может победить в день голосования. При этом кандидат от демократов Джо Байден опередит его при подсчете "почтового голосования". Демократический электорат предпочитает голосовать по почте гораздо чаще, чем республиканский", - сказал РИА Новости заместитель заведующего Международной лабораторией исследований мирового порядка и нового регионализма Дмитрий Новиков
.
По мнению эксперта, возможен политический скандал, который "растянется от нескольких дней до нескольких недель, если все утонет в судебных исках".
"Это может дойти до самого высокого уровня, где Трамп заведомо смог укрепить свои позиции. У него – большинство в Верховном суде, и там у него есть весомое преимущество перед Байденом", - прокомментировал политолог.
Выборы не только президента
Параллельно с президентской гонкой в Соединенных Штатах идут выборы в обе палаты парламента страны. И от их исхода может зависеть не меньше.
"В каком-то смысле гораздо внимательнее нужно смотреть даже не на результаты президентских выборов, хотя они, конечно же, важны, а на результаты выборов в Конгресс, поскольку это структурный ограничитель следующего президента", - пояснил Новиков.
По его словам, даже если Трамп победит, его партия с высокой вероятностью "потеряет Конгресс и сильно ослабнет на уровне легислатур штатов".
"Таким образом, то большое правительство, которым руководил Трамп с 2017 года, сожмется, что будет сильно ограничивать его как во внутриполитических инициативах, так и во внешних. В том числе касательно российско-американских отношений", - считает он.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>