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Явного фаворита нет: Трамп и Байден сошлись в борьбе за голоса выборщиков

Явного фаворита нет: Трамп и Байден сошлись в борьбе за голоса выборщиков

Ход подсчета голосов на выборах президента США пока не выявил явного фаворита в гонке за пост главы государства. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T06:21

2020-11-04T06:21

2020-11-04T07:51

выборы президента сша — 2020

дмитрий новиков

дональд трамп

джо байден

луизиана

вайоминг

вашингтон (город)

сша

округ колумбия

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Ход подсчета голосов на выборах президента США пока не выявил явного фаворита в гонке за пост главы государства.Как показывают данные с закрывшихся участков и имеющиеся прогнозы, действующий президент-республиканец Дональд Трамп и его соперник-демократ Джо Байден продолжают упорную борьбу в большинстве из штатов. К утру по московскому времени, по данным Fox News, Трамп получает 109 выборщиков (72 по данным CNN) при 270 необходимых для победы, а Байден – 129 (89).Главное - не потерять своеЕще задолго до выборов было ясно, что Трампу для победы необходимо сохранить все традиционно республиканские штаты и победить в некоторых колеблющихся. Начал действующий президент неплохо – он фактически обеспечил себе победу в Флориде, которая дает голоса 29 выборщиков.Однако затем над ним нависла серьезная опасность, которая могла привести к самой громкой сенсации нынешних выборов: Байден начал выигрывать, причем довольно убедительно, в одном из ключевых штатов, да еще в традиционном оплоте республиканцев – Техасе. А это 38 выборщиков, то есть, штат решающий."У Байдена больше возможностей победить. У Трампа только одна - удержать Техас и победить в Пенсильвании", - пояснил эксперт.Но после того как подсчет голосов в Техасе перевалил через половину, ситуация для действующего президента начала выправляться и сейчас Трамп лидерство там перехватил.Всего Трамп пока обеспечил себе победу в Луизиане (8 выборщиков), Вайоминге, Северной и Южной Дакотах (все по 3), Оклахоме (7), Индиане (11), Кентукки (8), Теннесси (11), Западной Виргинии (5), Пенсильвании (20), Канзасе (6) и ряде других.В активе у Байдена, среди прочих, Колорадо (9), Аризона (11), Нью-Йорк (29), Коннектикут (7), Массачусетс (11), столичный округ Колумбия (3), Айова (6).Подсчет по перепискеКак бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте, и в нем может быть основная интрига.По мнению эксперта, возможен политический скандал, который "растянется от нескольких дней до нескольких недель, если все утонет в судебных исках"."Это может дойти до самого высокого уровня, где Трамп заведомо смог укрепить свои позиции. У него – большинство в Верховном суде, и там у него есть весомое преимущество перед Байденом", - прокомментировал политолог.Выборы не только президентаПараллельно с президентской гонкой в Соединенных Штатах идут выборы в обе палаты парламента страны. И от их исхода может зависеть не меньше.По его словам, даже если Трамп победит, его партия с высокой вероятностью "потеряет Конгресс и сильно ослабнет на уровне легислатур штатов"."Таким образом, то большое правительство, которым руководил Трамп с 2017 года, сожмется, что будет сильно ограничивать его как во внутриполитических инициативах, так и во внешних. В том числе касательно российско-американских отношений", - считает он.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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вайоминг

вашингтон (город)

сша

округ колумбия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры демонстрантов у Белого дома, призывающие убрать Трампа Кадры демонстрантов у Белого дома, призывающие убрать Трампа 2020-11-04T06:21 true PT0M49S

Кадры кукольного Трампа у Белого дома Обстановка у Белого дома спокойная: играет музыка, около 200 человек прогуливаются, делают селфи с кукольным Трампом. На стену одного из зданий выводят проекцию с теленовостями. Поодаль от собравшихся дежурят полицейские. На прилегающих улицах большое количество патрульных автомобилей. 2020-11-04T06:21 true PT0M20S

Потасовка у Белого дома: полиция оттеснила музыкальный грузовик Кадры потасовки между активистами и полицией недалеко от Белого дома. Полиция оттеснила грузовик с музыкой с проезжей части, после чего активисты начали расходиться. 2020-11-04T06:21 true PT0M53S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий новиков, дональд трамп, джо байден, луизиана, вайоминг, вашингтон (город), сша, округ колумбия, в мире