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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1582959479.html
Байден перехватил лидерство в ключевом штате Айова
Байден перехватил лидерство в ключевом штате Айова
Кандидат в президенты США Джо Байден опередил действующего лидера Дональда Трампа в "колеблющемся" штате Айова, свидетельствуют данные по итогам подсчета 13%... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T06:14
2020-11-04T06:23
вашингтон (город)
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2020
айова
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден опередил действующего лидера Дональда Трампа в "колеблющемся" штате Айова, свидетельствуют данные по итогам подсчета 13% голосов избирателей.Бывший вице-президент на текущий момент набирает 63,1%, его соперник – 35,5%. Ранее сообщалось, что по первым результатам подсчета в Айове лидирует Трамп.На предыдущих выборах в 2016 году в этом штате победил Трамп. Айова дает шесть голосов выборщиков.Большинство голосов в этом штате будет подсчитано в ночь выборов, однако отправленные по почте бюллетени будут поступать до 9 ноября. Таким образом, окончательные результаты станут известны в течение недели.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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вашингтон (город), дональд трамп, джо байден, айова, сша, в мире

Байден перехватил лидерство в ключевом штате Айова

06:14 04.11.2020 (обновлено: 06:23 04.11.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США Джо Байден во время встречи с журналистами в Уилмингтоне
Кандидат в президенты США Джо Байден во время встречи с журналистами в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден опередил действующего лидера Дональда Трампа в "колеблющемся" штате Айова, свидетельствуют данные по итогам подсчета 13% голосов избирателей.
Бывший вице-президент на текущий момент набирает 63,1%, его соперник – 35,5%. Ранее сообщалось, что по первым результатам подсчета в Айове лидирует Трамп.
Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 13:47Инфографика
Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
На предыдущих выборах в 2016 году в этом штате победил Трамп. Айова дает шесть голосов выборщиков.
Большинство голосов в этом штате будет подсчитано в ночь выборов, однако отправленные по почте бюллетени будут поступать до 9 ноября. Таким образом, окончательные результаты станут известны в течение недели.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Вашингтон (город)Дональд ТрампДжо БайденАйоваСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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