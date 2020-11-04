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Байден перехватил лидерство в ключевом штате Айова
Байден перехватил лидерство в ключевом штате Айова
Кандидат в президенты США Джо Байден опередил действующего лидера Дональда Трампа в "колеблющемся" штате Айова, свидетельствуют данные по итогам подсчета 13%... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T06:14
2020-11-04T06:14
2020-11-04T06:23
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в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден опередил действующего лидера Дональда Трампа в "колеблющемся" штате Айова, свидетельствуют данные по итогам подсчета 13% голосов избирателей.Бывший вице-президент на текущий момент набирает 63,1%, его соперник – 35,5%. Ранее сообщалось, что по первым результатам подсчета в Айове лидирует Трамп.На предыдущих выборах в 2016 году в этом штате победил Трамп. Айова дает шесть голосов выборщиков.Большинство голосов в этом штате будет подсчитано в ночь выборов, однако отправленные по почте бюллетени будут поступать до 9 ноября. Таким образом, окончательные результаты станут известны в течение недели.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201103/vybory-1582782461.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (город), дональд трамп, джо байден, айова, сша, в мире