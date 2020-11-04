https://ria.ru/20201104/vybory-1582959479.html

Байден перехватил лидерство в ключевом штате Айова

Байден перехватил лидерство в ключевом штате Айова

Кандидат в президенты США Джо Байден опередил действующего лидера Дональда Трампа в "колеблющемся" штате Айова, свидетельствуют данные по итогам подсчета 13%... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T06:14

2020-11-04T06:14

2020-11-04T06:23

вашингтон (город)

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2020

айова

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден опередил действующего лидера Дональда Трампа в "колеблющемся" штате Айова, свидетельствуют данные по итогам подсчета 13% голосов избирателей.Бывший вице-президент на текущий момент набирает 63,1%, его соперник – 35,5%. Ранее сообщалось, что по первым результатам подсчета в Айове лидирует Трамп.На предыдущих выборах в 2016 году в этом штате победил Трамп. Айова дает шесть голосов выборщиков.Большинство голосов в этом штате будет подсчитано в ночь выборов, однако отправленные по почте бюллетени будут поступать до 9 ноября. Таким образом, окончательные результаты станут известны в течение недели.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/vybory-1582782461.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), дональд трамп, джо байден, айова, сша, в мире