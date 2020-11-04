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Байден лидирует в штате Монтана

Байден лидирует в штате Монтана

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден неожиданно вырвался вперед в штате Монтана с тремя голосами выборщиков, свидетельствуют данные подсчета 17%... РИА Новости, 04.11.2020

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джо байден

монтана

выборы президента сша — 2020

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден неожиданно вырвался вперед в штате Монтана с тремя голосами выборщиков, свидетельствуют данные подсчета 17% голосов.У Байдена 57,7%, у президента США Дональда Трампа 40%.В штате прогнозировали лидерство Трампа.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, монтана, сша, в мире