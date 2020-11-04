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Трамп лидирует в штате Юта

Трамп лидирует в штате Юта

Действующий президент США Дональд Трамп лидирует на выборах в штате Юта, свидетельствуют данные после подсчета 20% голосов. РИА Новости, 04.11.2020

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вашингтон (город)

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2020

юта

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп лидирует на выборах в штате Юта, свидетельствуют данные после подсчета 20% голосов.У Трампа - 61,3%, у Байдена - 34,7%. У Юты 6 голосов выборщиков.В США во вторник проходят всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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юта

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), дональд трамп, джо байден, юта, сша, в мире