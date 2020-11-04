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Трамп лидирует в важном для победы штате Айова
Трамп лидирует в важном для победы штате Айова
Действующий президент США Дональд Трамп лидирует в важном в этой президентской гонке штате Айова, свидетельствуют первые результаты подсчета. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T06:08
2020-11-04T06:08
2020-11-04T06:10
дональд трамп
сша
выборы президента сша — 2020
айова
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп лидирует в важном в этой президентской гонке штате Айова, свидетельствуют первые результаты подсчета.На предыдущих выборах в 2016 году в этом штате победил нынешний лидер США. Айова дает шесть голосов выборщиков.Большинство голосов в этом штате будет подсчитано в ночь выборов, однако отправленные по почте бюллетени будут поступать до 9 ноября. Таким образом, окончательные результаты станут известны в течение недели.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, айова, в мире