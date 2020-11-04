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Трамп лидирует в важном для победы штате Айова

Трамп лидирует в важном для победы штате Айова

Действующий президент США Дональд Трамп лидирует в важном в этой президентской гонке штате Айова, свидетельствуют первые результаты подсчета. РИА Новости, 04.11.2020

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дональд трамп

сша

выборы президента сша — 2020

айова

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп лидирует в важном в этой президентской гонке штате Айова, свидетельствуют первые результаты подсчета.На предыдущих выборах в 2016 году в этом штате победил нынешний лидер США. Айова дает шесть голосов выборщиков.Большинство голосов в этом штате будет подсчитано в ночь выборов, однако отправленные по почте бюллетени будут поступать до 9 ноября. Таким образом, окончательные результаты станут известны в течение недели.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

айова

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, айова, в мире