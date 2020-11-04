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Трамп лидирует в Луизиане

Трамп лидирует в Луизиане

Дональд Трамп лидирует на выборах президента США в штате Луизиана после подсчета половины бюллетеней. РИА Новости, 04.11.2020

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джо байден

луизиана

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп лидирует на выборах президента США в штате Луизиана после подсчета половины бюллетеней.Трамп лидирует с 63,9% голосов, у его оппонента Джо Байдена 34,5%. Штат даст победителю 8 голосов выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

луизиана

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, луизиана, дональд трамп, сша, в мире