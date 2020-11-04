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Трамп лидирует в Луизиане
Трамп лидирует в Луизиане
Дональд Трамп лидирует на выборах президента США в штате Луизиана после подсчета половины бюллетеней. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T06:07
2020-11-04T06:07
2020-11-04T06:34
джо байден
луизиана
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп лидирует на выборах президента США в штате Луизиана после подсчета половины бюллетеней.Трамп лидирует с 63,9% голосов, у его оппонента Джо Байдена 34,5%. Штат даст победителю 8 голосов выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, луизиана, дональд трамп, сша, в мире