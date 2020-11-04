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Выборы президента США — 2020
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Трамп лидирует в Луизиане
Трамп лидирует в Луизиане
Дональд Трамп лидирует на выборах президента США в штате Луизиана после подсчета половины бюллетеней. РИА Новости, 04.11.2020
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луизиана
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп лидирует на выборах президента США в штате Луизиана после подсчета половины бюллетеней.Трамп лидирует с 63,9% голосов, у его оппонента Джо Байдена 34,5%. Штат даст победителю 8 голосов выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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джо байден, луизиана, дональд трамп, сша, в мире

Трамп лидирует в Луизиане

06:07 04.11.2020 (обновлено: 06:34 04.11.2020)
 
© REUTERS / Tom Brenner Президент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне
Президент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Tom Brenner
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп лидирует на выборах президента США в штате Луизиана после подсчета половины бюллетеней.
Трамп лидирует с 63,9% голосов, у его оппонента Джо Байдена 34,5%. Штат даст победителю 8 голосов выборщиков.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Джо БайденЛуизианаДональд ТрампСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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