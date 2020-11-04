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AP: Трамп побеждает в Канзасе
AP: Трамп побеждает в Канзасе
Дональд Трамп ожидаемо побеждает на выборах президента США в штате Канзас, следует из прогноза Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T06:06
2020-11-04T06:06
2020-11-04T06:22
джо байден
вашингтон (город)
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
канзас
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп ожидаемо побеждает на выборах президента США в штате Канзас, следует из прогноза Ассошиэйтед Пресс."Президент Дональд Трамп побеждает в штате Канзас", - сообщается в прогнозе.Этот штат в случае победы принесет ему шесть голосов выборщиков.На данный момент в Канзасе подсчитан 71% бюллетеней. Трамп лидирует с 52,3% голосов, у его оппонента Джо Байдена 45,5%.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, вашингтон (город), дональд трамп, канзас, сша, в мире