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AP: Трамп побеждает в Канзасе

AP: Трамп побеждает в Канзасе

Дональд Трамп ожидаемо побеждает на выборах президента США в штате Канзас, следует из прогноза Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T06:06

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2020-11-04T06:22

джо байден

вашингтон (город)

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

канзас

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп ожидаемо побеждает на выборах президента США в штате Канзас, следует из прогноза Ассошиэйтед Пресс."Президент Дональд Трамп побеждает в штате Канзас", - сообщается в прогнозе.Этот штат в случае победы принесет ему шесть голосов выборщиков.На данный момент в Канзасе подсчитан 71% бюллетеней. Трамп лидирует с 52,3% голосов, у его оппонента Джо Байдена 45,5%.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

вашингтон (город)

канзас

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, вашингтон (город), дональд трамп, канзас, сша, в мире