https://ria.ru/20201104/vybory-1582958226.html

Трамп лидирует в Пенсильвании

Трамп лидирует в Пенсильвании

Действующий президент США Дональд Трамп лидирует в ключевом штате Пенсильвания по итогам обработки 20% голосов. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T06:03

2020-11-04T06:03

2020-11-04T06:07

дональд трамп

выборы президента сша — 2020

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582958088_0:0:2991:1682_1400x0_80_0_0_243c5beae954a418abebf7811396537d.jpg

ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп лидирует в ключевом штате Пенсильвания по итогам обработки 20% голосов.У Трампа - 51%, у Байдена - 47,7%.Пенсильвания — один из наиболее важных штатов, он принесет победителю 20 голосов выборщиков. В Пенсильвании на северо-востоке США проживает 12,8 миллиона человек, крупнейшие города – Филадельфия и Питтсбург.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире