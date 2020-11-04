https://ria.ru/20201104/vybory-1582958226.html
Трамп лидирует в Пенсильвании
Трамп лидирует в Пенсильвании
Действующий президент США Дональд Трамп лидирует в ключевом штате Пенсильвания по итогам обработки 20% голосов. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T06:03
2020-11-04T06:03
2020-11-04T06:07
дональд трамп
выборы президента сша — 2020
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582958088_0:0:2991:1682_1400x0_80_0_0_243c5beae954a418abebf7811396537d.jpg
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп лидирует в ключевом штате Пенсильвания по итогам обработки 20% голосов.У Трампа - 51%, у Байдена - 47,7%.Пенсильвания — один из наиболее важных штатов, он принесет победителю 20 голосов выборщиков. В Пенсильвании на северо-востоке США проживает 12,8 миллиона человек, крупнейшие города – Филадельфия и Питтсбург.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582958088_260:0:2991:2048_1400x0_80_0_0_e438e3ba28ae9f85e680442e5724ef66.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире