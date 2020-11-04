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NYT: Трамп выигрывает Флориду, Джорджию и Северную Каролину

NYT: Трамп выигрывает Флориду, Джорджию и Северную Каролину

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп с большой вероятностью выигрывает "колеблющиеся" штаты Флориду (29 выборщиков), Джорджию (16 выборщиков) и РИА Новости, 04.11.2020

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2020-11-04T05:59

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США республиканец Дональд Трамп с большой вероятностью выигрывает "колеблющиеся" штаты Флориду (29 выборщиков), Джорджию (16 выборщиков) и Северную Каролину (15 выборщиков), прогнозируют аналитики New York Times.Это дает Трампу возможность "остаться в игре" и по-прежнему претендовать на переизбрание.Текущий прогноз газеты предрекает победу Трампу во Флориде с вероятностью в 95%, в Северной Каролине с 94% и в Джорджии с 84%. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский рассказывает, почему для Трампа так важна победа во Флориде Корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский рассказывает, почему для Трампа так важна победа во Флориде 2020-11-04T05:59 true PT0M32S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире