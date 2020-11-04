https://ria.ru/20201104/vybory-1582957827.html
NYT: Трамп выигрывает Флориду, Джорджию и Северную Каролину
NYT: Трамп выигрывает Флориду, Джорджию и Северную Каролину
Действующий президент США республиканец Дональд Трамп с большой вероятностью выигрывает "колеблющиеся" штаты Флориду (29 выборщиков), Джорджию (16 выборщиков) и РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T05:59
2020-11-04T05:59
2020-11-04T08:06
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США республиканец Дональд Трамп с большой вероятностью выигрывает "колеблющиеся" штаты Флориду (29 выборщиков), Джорджию (16 выборщиков) и Северную Каролину (15 выборщиков), прогнозируют аналитики New York Times.Это дает Трампу возможность "остаться в игре" и по-прежнему претендовать на переизбрание.Текущий прогноз газеты предрекает победу Трампу во Флориде с вероятностью в 95%, в Северной Каролине с 94% и в Джорджии с 84%. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский рассказывает, почему для Трампа так важна победа во Флориде
Корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский рассказывает, почему для Трампа так важна победа во Флориде
2020-11-04T05:59
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PT0M32S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире