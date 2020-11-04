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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1582957827.html
NYT: Трамп выигрывает Флориду, Джорджию и Северную Каролину
NYT: Трамп выигрывает Флориду, Джорджию и Северную Каролину
Действующий президент США республиканец Дональд Трамп с большой вероятностью выигрывает "колеблющиеся" штаты Флориду (29 выборщиков), Джорджию (16 выборщиков) и РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T05:59
2020-11-04T08:06
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США республиканец Дональд Трамп с большой вероятностью выигрывает "колеблющиеся" штаты Флориду (29 выборщиков), Джорджию (16 выборщиков) и Северную Каролину (15 выборщиков), прогнозируют аналитики New York Times.Это дает Трампу возможность "остаться в игре" и по-прежнему претендовать на переизбрание.Текущий прогноз газеты предрекает победу Трампу во Флориде с вероятностью в 95%, в Северной Каролине с 94% и в Джорджии с 84%. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
Корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский рассказывает, почему для Трампа так важна победа во Флориде
Корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский рассказывает, почему для Трампа так важна победа во Флориде
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РИА Новости
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дональд трамп, сша, в мире

NYT: Трамп выигрывает Флориду, Джорджию и Северную Каролину

05:59 04.11.2020 (обновлено: 08:06 04.11.2020)
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне
Президент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / Alex Brandon
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США республиканец Дональд Трамп с большой вероятностью выигрывает "колеблющиеся" штаты Флориду (29 выборщиков), Джорджию (16 выборщиков) и Северную Каролину (15 выборщиков), прогнозируют аналитики New York Times.
Это дает Трампу возможность "остаться в игре" и по-прежнему претендовать на переизбрание.
Текущий прогноз газеты предрекает победу Трампу во Флориде с вероятностью в 95%, в Северной Каролине с 94% и в Джорджии с 84%.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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