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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1582957467.html
СМИ: Байден лидирует по числу голосов выборщиков
СМИ: Байден лидирует по числу голосов выборщиков
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден на данный момент лидирует по количеству голосов выборщиков, прогнозируют американские СМИ на... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T05:57
2020-11-04T05:57
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден на данный момент лидирует по количеству голосов выборщиков, прогнозируют американские СМИ на основе частичных результатов голосования.Так, по прогнозам CNN, Байден получает 89 голосов выборщиков по сравнению с 72 голосами у действующего президента США Дональда Трампа. По данным телеканала Fox News, Байден сейчас заручился поддержкой 129 выборщиков при 100 у Трампа. Агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозирует, что Байден получил 119 голосов выборщиков, а Трамп - 92 голоса.Ранее сообщалось, что Трамп лидирует по общему числу голосов избирателей, набирая 50,5% после подсчета приблизительно 23% от их ожидаемого числа.Особенностью выборов в США является голосование по двухступенчатой системе, из-за чего кандидат, набравший больше голосов избирателей, не обязательно выигрывает выборы.Сначала избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате. Всего выборщиков 538 по числу членов конгресса. Именно выборщики и избирают затем президента (в этом году голосование назначено на 14 декабря). Для победы необходимо набрать 270 голосов. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

СМИ: Байден лидирует по числу голосов выборщиков

05:57 04.11.2020
 
© AP Photo / Seth WenigЭкран с предварительными итогами голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Экран с предварительными итогами голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / Seth Wenig
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден на данный момент лидирует по количеству голосов выборщиков, прогнозируют американские СМИ на основе частичных результатов голосования.
Так, по прогнозам CNN, Байден получает 89 голосов выборщиков по сравнению с 72 голосами у действующего президента США Дональда Трампа. По данным телеканала Fox News, Байден сейчас заручился поддержкой 129 выборщиков при 100 у Трампа. Агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозирует, что Байден получил 119 голосов выборщиков, а Трамп - 92 голоса.
Ранее сообщалось, что Трамп лидирует по общему числу голосов избирателей, набирая 50,5% после подсчета приблизительно 23% от их ожидаемого числа.
Особенностью выборов в США является голосование по двухступенчатой системе, из-за чего кандидат, набравший больше голосов избирателей, не обязательно выигрывает выборы.
Сначала избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате. Всего выборщиков 538 по числу членов конгресса. Именно выборщики и избирают затем президента (в этом году голосование назначено на 14 декабря). Для победы необходимо набрать 270 голосов.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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