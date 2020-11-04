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СМИ: Байден лидирует по числу голосов выборщиков

СМИ: Байден лидирует по числу голосов выборщиков

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден на данный момент лидирует по количеству голосов выборщиков, прогнозируют американские СМИ на... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T05:57

2020-11-04T05:57

2020-11-04T05:57

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден на данный момент лидирует по количеству голосов выборщиков, прогнозируют американские СМИ на основе частичных результатов голосования.Так, по прогнозам CNN, Байден получает 89 голосов выборщиков по сравнению с 72 голосами у действующего президента США Дональда Трампа. По данным телеканала Fox News, Байден сейчас заручился поддержкой 129 выборщиков при 100 у Трампа. Агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозирует, что Байден получил 119 голосов выборщиков, а Трамп - 92 голоса.Ранее сообщалось, что Трамп лидирует по общему числу голосов избирателей, набирая 50,5% после подсчета приблизительно 23% от их ожидаемого числа.Особенностью выборов в США является голосование по двухступенчатой системе, из-за чего кандидат, набравший больше голосов избирателей, не обязательно выигрывает выборы.Сначала избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате. Всего выборщиков 538 по числу членов конгресса. Именно выборщики и избирают затем президента (в этом году голосование назначено на 14 декабря). Для победы необходимо набрать 270 голосов. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире