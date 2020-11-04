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Трамп лидирует в Джорджии

Трамп лидирует в Джорджии

Действующий президент США Дональд Трамп лидирует на выборах в штате Джорджия с 16 выборщиками, свидетельствуют данные после обработки 50% бюллетеней. РИА Новости, 04.11.2020

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дональд трамп

сша

выборы президента сша — 2020

джорджия

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп лидирует на выборах в штате Джорджия с 16 выборщиками, свидетельствуют данные после обработки 50% бюллетеней.У Трампа - 56,1% , у Байдена - 42, 7%.Джорджия традиционно голосовала за республиканцев, имеет 16 голосов в коллегии выборщиков. Население штата - 10,6 миллиона человек. Крупнейшие города - Атланта, Саванна, Коламбус.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

джорджия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, джорджия, в мире