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Трамп лидирует в Джорджии
Трамп лидирует в Джорджии
Действующий президент США Дональд Трамп лидирует на выборах в штате Джорджия с 16 выборщиками, свидетельствуют данные после обработки 50% бюллетеней. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T05:49
2020-11-04T05:49
2020-11-04T05:52
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выборы президента сша — 2020
джорджия
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп лидирует на выборах в штате Джорджия с 16 выборщиками, свидетельствуют данные после обработки 50% бюллетеней.У Трампа - 56,1% , у Байдена - 42, 7%.Джорджия традиционно голосовала за республиканцев, имеет 16 голосов в коллегии выборщиков. Население штата - 10,6 миллиона человек. Крупнейшие города - Атланта, Саванна, Коламбус.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, джорджия, в мире