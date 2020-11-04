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Трамп обошел Байдена в ключевом штате Огайо

Трамп обошел Байдена в ключевом штате Огайо

Президент США Дональд Трамп захватил лидерство в ключевом штате Огайо с 18 выборщиками, свидетельствуют результаты обработки 70% бюллетеней. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T05:46

2020-11-04T05:46

2020-11-04T08:20

вашингтон (город)

джо байден

сша

огайо

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп захватил лидерство в ключевом штате Огайо с 18 выборщиками, свидетельствуют результаты обработки 70% бюллетеней.У Трампа на данный момент 50,0% голосов, у Джо Байдена 48,7%.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

вашингтон (город)

сша

огайо

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), джо байден, сша, огайо, дональд трамп, в мире