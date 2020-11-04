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Байден вновь перехватил лидерство в колеблющейся Миннесоте

Байден вновь перехватил лидерство в колеблющейся Миннесоте

Кандидат в президенты США Джо Байден перехватил лидерство в важном в этой президентской гонке штате Миннесота, свидетельствуют данные подсчета 10% голосов... РИА Новости, 04.11.2020

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2020-11-04T05:36

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дональд трамп

джо байден

миннесота

выборы президента сша — 2020

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден перехватил лидерство в важном в этой президентской гонке штате Миннесота, свидетельствуют данные подсчета 10% голосов избирателей.Бывший вице-президент набирает 65,2%, действующий лидер Дональд Трамп - 33%.На предыдущих выборах в 2016 году в этом штате победила Хиллари Клинтон. Миннесота дает 10 голосов выборщиков.Большая часть голосов в этом штате должна быть подсчитана в ночь выборов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

миннесота

сша

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, миннесота, сша, в мире