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Байден вновь перехватил лидерство в колеблющейся Миннесоте
Байден вновь перехватил лидерство в колеблющейся Миннесоте
Кандидат в президенты США Джо Байден перехватил лидерство в важном в этой президентской гонке штате Миннесота, свидетельствуют данные подсчета 10% голосов... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T05:36
2020-11-04T05:36
2020-11-04T05:41
дональд трамп
джо байден
миннесота
выборы президента сша — 2020
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден перехватил лидерство в важном в этой президентской гонке штате Миннесота, свидетельствуют данные подсчета 10% голосов избирателей.Бывший вице-президент набирает 65,2%, действующий лидер Дональд Трамп - 33%.На предыдущих выборах в 2016 году в этом штате победила Хиллари Клинтон. Миннесота дает 10 голосов выборщиков.Большая часть голосов в этом штате должна быть подсчитана в ночь выборов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, миннесота, сша, в мире