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Трамп перехватил лидерство в Техасе

Трамп перехватил лидерство в Техасе

Президент США Дональд Трамп перехватил лидерство в Техасе, свидетельствуют результаты подсчета почти двух третей голосов. РИА Новости, 04.11.2020

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дональд трамп

выборы президента сша — 2020

техас

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перехватил лидерство в Техасе, свидетельствуют результаты подсчета почти двух третей голосов.После обработки 64% бюллетеней у Трампа перевес 49,5% голосов, у демократа Джо Байдена 49,2%.Техас с его 38 выборщиками считается оплотом республиканцев, проигрыш Трампа в этом штате означал бы, что он теряет большинство шансов на переизбрание.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

техас

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, техас, в мире