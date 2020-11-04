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Fox News: Байден побеждает в Род-Айленде

Fox News: Байден побеждает в Род-Айленде

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден ожидаемо выиграл в штате Род-Айленд, прогнозирует Fox News. РИА Новости, 04.11.2020

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сша

джо байден

выборы президента сша — 2020

род-айленд

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден ожидаемо выиграл в штате Род-Айленд, прогнозирует Fox News.На предыдущих выборах в 2016 году в этом штате победила Хиллари Клинтон. Род-Айленд дает четыре голоса выборщиков.Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.Большая часть голосов в этом штате будет подсчитана в ночь выборов. Окончательные итоги будут подведены 10 ноября - это крайний срок для получения бюллетеней, отправленных из-за границы.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

род-айленд

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джо байден, род-айленд, в мире